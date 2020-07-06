В сегодняшний сложный период, когда немало людей потеряли работу и буквально хватаются за каждую возможность заработать, даже без оформления трудовых отношений, это разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России представляется весьма актуальным и может помочь многим. Коллегия пересматривала решения местных судов по важному спору рабочего и тех, кто его нанял, а после выполнения работ, не заплатил.

За работу, если она выполнена хорошо, заказчик обязан платить, даже если очень не хочется открывать кошелек. Фото: REUTERS

Жителя Екатеринбурга, как профессионала, пригласили сделать кровлю на большую крышу. Но за нелегкий труд ему ничего не заплатили. Рабочий пошел в суд, но там развели руками - трудового договора с ним не подписывали, а раз нет бумажки - свободен.

Проиграв местные суды, кровельщик не сдался, а дошел до Верховного суда РФ. Там дело изучили и сказали - ну и что, если нет договора, крышу-то он сделал. А главное - Верховный суд разъяснил, что наши законы в подобной ситуации встают на сторону работника.

Эта история началась с иска в районный суд жителя Екатеринбурга. Ответчиком значилось некое ООО, с которого истец попросил взыскать 850 190 рублей.

В суде рабочий рассказал , что три месяца он по устной договоренности с этим самым обществом укладывал кровлю в 7500 квадратных метров. Но за работу ему ничего не заплатили. Стоимость выполненных работ - 850 190 рублей и просил он взыскать с фирмы.

Районный суд в иске гражданину отказал. Свердловский областной суд подтвердил, что согласен с отказом коллег. Так гражданин дошел до Верховного суда РФ. Судебная коллегия по гражданским делам ВС материалы дела изучила и с доводами кровельщика согласилась. А в решениях местных судов нашла ошибки.

Отсутствие договора не освобождает заказчика от оплаты выполненных и принятых им работ

Вот что увидел в материалах дела Верховный суд.

Районный суд, когда отказывал кровельщику, заявил об "отсутствии допустимых доказательств размера необоснованного обогащения". А еще райсуд сказал, что нет доказательств того, что фирма обогатилась именно за счет истца.

Апелляция с такими выводами согласилась и добавила, что "письменная форма сделки не была соблюдена", а этого требует 161-я статья Гражданского кодекса. И из представленных истцом письменных доказательств "невозможно установить наличие тех договоренностей, которые, по мнению истца, были нарушены ответчиком".

А вот разъяснения по этому делу Верховного суда. В Гражданском кодексе есть статья 702. В ней говорится, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику. А заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По статье 432 Гражданского кодекса договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, а также все те условия, относительно которых между сторонами должно быть достигнуто соглашение.

Применительно к договору подряда важными условиями такого договора является его предмет и сроки выполнения работ. По правилам статьи 431 Гражданского кодекса для определения содержания договора в случае его неясности, надо выяснить общую волю сторон с учетом цели договора. Принимаются во внимание все обстоятельства, которые предшествовали договору. Это переговоры, переписка, практика, установившаяся в отношениях сторон и т.д.

В случае спора о заключенности договора, сказал Верховный суд, коллеги должны были выяснить обстоятельства и доказательства "в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств". Важный вывод - если стороны не согласовали какое-либо важное условие договора, но потом фактически выполнили такое условие, то договор считается заключенным.

Отсутствие договора подряда не освобождает заказчика от оплаты фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ. В случае если результат выполненных работ находится у заказчика и у него нет замечаний по качеству и объему работ и результатом работ можно пользоваться, то отсутствие договора подряда не может являться основанием для освобождения заказчика от оплаты работ.

Иной подход, подчеркнул суд, не защищал бы добросовестных подрядчиков, которые, выполнив строительные работы, не могли бы получить за них оплату, что вступает в противоречие со статьей 60 ГК.

Вывод местных судов, что истец не выполнял работу, основанный на факте отсутствия договора подряда и актов, подтверждающих передачу работ от подрядчика к заказчику, сделан в нарушение перечисленных норм без исследования и оценки предоставленных суду доказательств. В частности, фотографий и сметы, которые принес истец. Кровельщик ходатайствовал о вызове в суд свидетелей, которые участвовали в приемке крыши. Но ему в ходатайстве суд отказал.

ВС отменил принятые по делу решения и велел спор пересмотреть с учетом своих разъяснений.