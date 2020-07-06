"Вторичные" квартиры подешевели на 5%

Вторичная недвижимость в России за полгода подешевела почти на 5%, а сроки поиска покупателя увеличились на месяц. Об этом сообщает компания "Циан".

Аналитики компании изучили цены в 129 городах с населением свыше 100 тысяч человек, где имеются в продаже более сотни квартир. Средняя стоимость жилья в России в первом полугодии равнялась 72,2 тысячи рублей. Это на 4,7% меньше, чем во второй половине 2019 года и на 3,7% ниже, чем в июле прошлого года, когда "квадрат" стоил 75 тысяч рублей. При этом в городах-миллионниках за последние полгода цена снизилась еще ощутимее - на 9,2%, а в городах с населением от 500 тысяч до миллиона, напротив, повысилась на 6,7%.

Самое заметное снижение цен произошло в Центральном федеральном округе - на 12% за полугодие. Хотя лидерами по удешевлению жилья стали Братск (-7,5%), Якутск (-3,8%) и Орск (-3%). Заметно подорожало жилье на Дальнем Востоке - +11% за полгода и +24% за последний год. Лидеры по росту цен - Нальчик (+10,5%), Находка (+8,6%) и Петрозаводск (+8,6%). В Москве стоимость квадратного метра за полгода подросла на 1,3%, в Санкт-Петербурге - на 2,4%. В 27% городов цены на вторичное жилье в первом полугодии держались около нулевой отметки.

Средний срок поиска покупателя на "вторичное" жилье увеличился с 43 дней в первом квартале года до 70 дней во втором квартале, что, впрочем, связано с режимом самоизоляции. Рекордсменом стал Волгоград, где поиск покупателя в последнее время затягивался до 108 дней против 58 в первом квартале.

Интересно, что 40% "вторичных" квартир расположены в домах не старше 20 лет. На дома 1960-1990-х годов приходится 53% предложений. Квартир в домах 1940 года постройки и ранее - всего 2% на рынке. Однако у них самая высокая средневзвешенная стоимость квадратного метра - 97,6 тысячи рублей. Это объясняется их расположением в центре города.