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06.07.2020 21:28
Рубрика: В мире

Выборщиков в США заставят выполнять волю избирателей

Текст: Юрий Когалов

Выборщики в США, от голосов которых зависит, кто будет президентом страны, должны следовать воле избирателей того штата, который они представляют. Такое решение принял в понедельник Верховный суд США.

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Как отмечается на сайте высшего судебного органа Соединенных Штатов, выборщики не могут голосовать по своему желанию и должны поддерживать того кандидата, за которого проголосовало большинство жителей их штата. Ранее случалось, что некоторые выборщики голосовали не так, как обязались, что в итоге и привело к рассмотрению этого вопроса в суде. Поскольку суды нижней инстанции разных штатов разошлись в позициях по этому делу, вопрос был передан высшему судебному органу страны.

Напомним, в США существует архаичная двухступенчатая система выборов президента. Сначала голосуют жители каждого штата, затем их представители отдают свои голоса в поддержку того кандидата, который получил большинство голосов на местных выборах. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков (всего их 538).

Иногда выборщики не следуют воле жителей своего штата. В истории США зарегистрировано 180 подобных случаев, семь из них - в 2016 году. Тогда несколько представителей коллегии выборщиков отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, впрочем, были такие "перебежчики" и в штатах, поддержавших Дональда Трампа. Однако на исход выборов это не повлияло.

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Отмечается, что решение Верховного суда должно помешать небольшой группе выборщиков, которых в США принято называть недобросовестными, фактически решать исход президентских выборов.

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