Вырастут ли цены на товары с цифровой маркировкой

Повышения цен в связи с введением обязательной маркировки лекарств и обуви быть не должно. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на онлайн-конференции.

С 1 июля 2020 года маркировка стала обязательной для всех лекарств. Не промаркированные до 1 июля препараты смогут продаваться до истечения их срока годности. С той же даты невозможны производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви без маркировки, также в обязательном порядке необходимо передавать сведения о движении товара в систему "Честный знак". С 1 июля вступил в силу запрет оборота табака (сигареты, папиросы) без маркировки. Все участники оборота также должны зарегистрироваться в системе "Честный знак". Потребуется и участие в системе электронного документооборота - через нее будет проводиться приемка и отгрузка товаров.

У участников оборота было достаточно времени, чтобы протестировать все бизнес-процессы, перестроить работу на новый формат, отметил Евтухов. Это связано с тем, что эксперимент по некоторым группам товаров (обувь и табак) длился несколько лет. Внедрение обязательной маркировки в первую очередь должны оценить потребители, подчеркнул Евтухов. Она позволит сократить количество контрафактной продукции, избавить рынок от "серого" импорта.

По трем группам товаров в системе цифровой маркировки "Честный знак" зарегистрировано 230 тысяч участников. Основные расходы пришлись на переоснащение, покупку дополнительного оборудования. Стоимость кода Data Matrix (наносится на упаковки и позволяет узнать информацию о товаре) составляет 50 копеек. На лекарства стоимостью ниже 20 рублей коды выдаются бесплатно. Поэтому веских поводов для компенсации затрат за счет покупателей у производителей и импортеров нет. Эту информацию подтвердили в группе компаний "Р-Фарм" и на фабрике обуви "Парижская коммуна".

С введением обязательной маркировки по трем группам товаров система показывает стабильную работу, подчеркнул председатель совета директоров оператора обязательной маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. Объем эмиссии в среднем достигает 1,5 млн кодов в минуту.

Проверить надежность товара, узнать подробности о нем покупатели могут самостоятельно. Для этого нужно скачать приложение "Честный знак" и с помощью мобильного устройства отсканировать код Data Matrix на товаре. Приложение уже скачали более 850 тысяч пользователей.