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Xiaomi сделала беговую дорожку по цене дешевого iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
06.07.2020,  
17:56
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила компактную беговую дорожку нового поколения WalkingPad S1. Она является модернизированной версией модели R1, но занимает почти в полтора раза меньше места, пишет Gizmochina.

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WalkingPad S1 комплектуется ручками для поддержки спортсмена - их можно приобрести отдельно. Одной из особенностей беговой дорожки является система автоматического отключения - если на ленте не зафиксированы движения, она автоматически останавливается.

Дорожка синхронизирует данные о пробежке с фирменным приложением и оснащается сенсорной светодиодной панелью в передней части. Она позволяет переключаться между ручным и автоматическим режимами и отображает скорость, время пробежки, число шагов и израсходованных калорий.

Фото: Xiaomi

Стоимость Xiaomi WalkingPad S1 в базе (без поручней) составляет 469 долларов, или около 33500 рублей. Примерно за эту же сумму можно приобрести новый бюджетник от Apple - iPhone SE 2020.

Xiaomi
Фото: istock
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