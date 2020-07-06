За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 28,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 685 Московская область 292 Ханты-Мансийский АО 289 Санкт-Петербург 280 Свердловская область 270 Иркутская область 239 Нижегородская область 212 Ямало-Ненецкий АО 197 Воронежская область 146 Мурманская область 135 Самарская область 135 расноярский край 131 Челябинская область 128 Алтайский край 124 Ульяновская область 107 Новосибирская область 106 Архангельская область 104 Саратовская область 99 Волгоградская область 94 Ростовская область 91 Омская область 84 Оренбургская область 83 Хабаровский край 82 Ставропольский край 80 Тюменская область 80 Республика Тыва 75 Кемеровская область 74 Пензенская область 71 Тульская область 69 Ивановская область 68 Чувашская Республика 68 Республика Коми 67 Приморский край 65 Краснодарский край 60 Орловская область 57 Кировская область 55 Пермский край 53 Курганская область 53 Ленинградская область 52 Республика Дагестан 52 Белгородская область 51 Томская область 51 Владимирская область 49 Калужская область 49 Республика Башкортостан 47 Камчатский край 47 Кабардино-Балкарская Республика 46 Тамбовская область 44 Забайкальский край 44 Брянская область 43 Курская область 43 Астраханская область 42 Смоленская область 41 Республика Бурятия 41 Ярославская область 40 Сахалинская область 40 Рязанская область 39 Тверская область 38 Республика Татарстан 38 Республика Крым 38 Новгородская область 37 Республика Саха (Якутия) 37 Липецкая область 34 Республика Мордовия 34 Карачаево-Черкесская Республика 33 Республика Калмыкия 32 Амурская область 29 Республика Марий Эл 28 Республика Хакасия 28 Республика Адыгея 27 Псковская область 26 Вологодская область 21 Республика Северная Осетия 21 Костромская область 20 Республика Алтай 20 Калининградская область 18 Удмуртская Республика 18 Республика Карелия 15 Республика Ингушетия 15 Чеченская Республика 14 Магаданская область 7 Ненецкий автономный округ 6 г. Севастополь 4 Еврейская АО 3 Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 687 862 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: г. Москва 0,3% Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия 0,5% Республика Дагестан 0,6% Брянская область, Рязанская область, Чукотский АО, Еврейская АО, Калининградская область 0,7% Магаданская область, Калужская область, Курская область, Республика Саха (Якутия), Ярославская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Татарстан 0,8% За сутки подтверждено 135 летальных случаев: Владимирская область 3

Рязанская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 3

Тульская область 4

Москва 22

Калининградская область 1

Псковская область 2

Санкт-Петербург 44

Республика Калмыкия 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 1

Пермский край 5

Нижегородская область 5

Пензенская область 2

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский АО 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Тыва 9

Республика Хакасия 1

Алтайский край 1

Новосибирская область 4

Омская область 2

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 10 296 человек. За сутки выписано из стационаров 3579 выздоровевших: Белгородская область 16

Брянская область 13

Владимирская область 30

Воронежская область 38

Ивановская область 15

Калужская область 27

Московская область 406

Орловская область 16

Рязанская область 8

Смоленская область 11

Тамбовская область 29

Тверская область 12

Тульская область 24

Ярославская область 22

Москва 632

Республика Карелия 4

Архангельская область 12

Вологодская область 12

Калининградская область 17

Новгородская область 9

Псковская область 52

Санкт-Петербург 180

Республика Адыгея 31

Республика Калмыкия 8

Краснодарский край 18

Астраханская область 5

Волгоградская область 22

Ростовская область 46

Севастополь 4

Республика Дагестан 63

Республика Ингушетия 3

Кабардино-Балкарская Республика 60

Карачаево-Черкесская Республика 24

Республика Северная Осетия - Алания 8

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 1

Республика Башкортостан 32

Республика Марий Эл 4

Республика Мордовия 29

Республика Татарстан 8

Республика Чувашия 21

Пермский край 10

Кировская область 53

Нижегородская область 152

Оренбургская область 30

Пензенская область 3

Самарская область 25

Саратовская область 14

Ульяновская область 40

Курганская область 22

Свердловская область 100

Тюменская область 30

Ханты-Мансийский АО 150

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Челябинская область 28

Республика Алтай 30

Республика Тыва 75

Республика Хакасия 61

Алтайский край 36

Красноярский край 126

Иркутская область 65

Кемеровская область 52

Новосибирская область 74

Омская область 36

Томская область 53

Республика Бурятия 27

Республика Саха (Якутия) 80

Забайкальский край 22

Камчатский край 144

Амурская область 10

Магаданская область 11

Хабаровский край 21

Сахалинская область 4

Чукотский автономный округ 2 За весь период пандемии выписано из стационаров в России - 454 329 выздоровевших.