За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 28,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 685
- Московская область 292
- Ханты-Мансийский АО 289
- Санкт-Петербург 280
- Свердловская область 270
- Иркутская область 239
- Нижегородская область 212
- Ямало-Ненецкий АО 197
- Воронежская область 146
- Мурманская область 135
- Самарская область 135
- расноярский край 131
- Челябинская область 128
- Алтайский край 124
- Ульяновская область 107
- Новосибирская область 106
- Архангельская область 104
- Саратовская область 99
- Волгоградская область 94
- Ростовская область 91
- Омская область 84
- Оренбургская область 83
- Хабаровский край 82
- Ставропольский край 80
- Тюменская область 80
- Республика Тыва 75
- Кемеровская область 74
- Пензенская область 71
- Тульская область 69
- Ивановская область 68
- Чувашская Республика 68
- Республика Коми 67
- Приморский край 65
- Краснодарский край 60
- Орловская область 57
- Кировская область 55
- Пермский край 53
- Курганская область 53
- Ленинградская область 52
- Республика Дагестан 52
- Белгородская область 51
- Томская область 51
- Владимирская область 49
- Калужская область 49
- Республика Башкортостан 47
- Камчатский край 47
- Кабардино-Балкарская Республика 46
- Тамбовская область 44
- Забайкальский край 44
- Брянская область 43
- Курская область 43
- Астраханская область 42
- Смоленская область 41
- Республика Бурятия 41
- Ярославская область 40
- Сахалинская область 40
- Рязанская область 39
- Тверская область 38
- Республика Татарстан 38
- Республика Крым 38
- Новгородская область 37
- Республика Саха (Якутия) 37
- Липецкая область 34
- Республика Мордовия 34
- Карачаево-Черкесская Республика 33
- Республика Калмыкия 32
- Амурская область 29
- Республика Марий Эл 28
- Республика Хакасия 28
- Республика Адыгея 27
- Псковская область 26
- Вологодская область 21
- Республика Северная Осетия 21
- Костромская область 20
- Республика Алтай 20
- Калининградская область 18
- Удмуртская Республика 18
- Республика Карелия 15
- Республика Ингушетия 15
- Чеченская Республика 14
- Магаданская область 7
- Ненецкий автономный округ 6
- г. Севастополь 4
- Еврейская АО 3
- Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 687 862 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- г. Москва 0,3%
- Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия 0,5%
- Республика Дагестан 0,6%
- Брянская область, Рязанская область, Чукотский АО, Еврейская АО, Калининградская область 0,7%
- Магаданская область, Калужская область, Курская область, Республика Саха (Якутия), Ярославская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Татарстан 0,8%
За сутки подтверждено 135 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Рязанская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 3
- Тульская область 4
- Москва 22
- Калининградская область 1
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 44
- Республика Калмыкия 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 1
- Пермский край 5
- Нижегородская область 5
- Пензенская область 2
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский АО 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 9
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 1
- Новосибирская область 4
- Омская область 2
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 10 296 человек.
За сутки выписано из стационаров 3579 выздоровевших:
- Белгородская область 16
- Брянская область 13
- Владимирская область 30
- Воронежская область 38
- Ивановская область 15
- Калужская область 27
- Московская область 406
- Орловская область 16
- Рязанская область 8
- Смоленская область 11
- Тамбовская область 29
- Тверская область 12
- Тульская область 24
- Ярославская область 22
- Москва 632
- Республика Карелия 4
- Архангельская область 12
- Вологодская область 12
- Калининградская область 17
- Новгородская область 9
- Псковская область 52
- Санкт-Петербург 180
- Республика Адыгея 31
- Республика Калмыкия 8
- Краснодарский край 18
- Астраханская область 5
- Волгоградская область 22
- Ростовская область 46
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 63
- Республика Ингушетия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 60
- Карачаево-Черкесская Республика 24
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 1
- Республика Башкортостан 32
- Республика Марий Эл 4
- Республика Мордовия 29
- Республика Татарстан 8
- Республика Чувашия 21
- Пермский край 10
- Кировская область 53
- Нижегородская область 152
- Оренбургская область 30
- Пензенская область 3
- Самарская область 25
- Саратовская область 14
- Ульяновская область 40
- Курганская область 22
- Свердловская область 100
- Тюменская область 30
- Ханты-Мансийский АО 150
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Челябинская область 28
- Республика Алтай 30
- Республика Тыва 75
- Республика Хакасия 61
- Алтайский край 36
- Красноярский край 126
- Иркутская область 65
- Кемеровская область 52
- Новосибирская область 74
- Омская область 36
- Томская область 53
- Республика Бурятия 27
- Республика Саха (Якутия) 80
- Забайкальский край 22
- Камчатский край 144
- Амурская область 10
- Магаданская область 11
- Хабаровский край 21
- Сахалинская область 4
- Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии выписано из стационаров в России - 454 329 выздоровевших.