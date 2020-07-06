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06.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 28,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 685
  2. Московская область 292
  3. Ханты-Мансийский АО 289
  4. Санкт-Петербург 280
  5. Свердловская область 270
  6. Иркутская область 239
  7. Нижегородская область 212
  8. Ямало-Ненецкий АО 197
  9. Воронежская область 146
  10. Мурманская область 135
  11. Самарская область 135
  12. расноярский край 131
  13. Челябинская область 128
  14. Алтайский край 124
  15. Ульяновская область 107
  16. Новосибирская область 106
  17. Архангельская область 104
  18. Саратовская область 99
  19. Волгоградская область 94
  20. Ростовская область 91
  21. Омская область 84
  22. Оренбургская область 83
  23. Хабаровский край 82
  24. Ставропольский край 80
  25. Тюменская область 80
  26. Республика Тыва 75
  27. Кемеровская область 74
  28. Пензенская область 71
  29. Тульская область 69
  30. Ивановская область 68
  31. Чувашская Республика 68
  32. Республика Коми 67
  33. Приморский край 65
  34. Краснодарский край 60
  35. Орловская область 57
  36. Кировская область 55
  37. Пермский край 53
  38. Курганская область 53
  39. Ленинградская область 52
  40. Республика Дагестан 52
  41. Белгородская область 51
  42. Томская область 51
  43. Владимирская область 49
  44. Калужская область 49
  45. Республика Башкортостан 47
  46. Камчатский край 47
  47. Кабардино-Балкарская Республика 46
  48. Тамбовская область 44
  49. Забайкальский край 44
  50. Брянская область 43
  51. Курская область 43
  52. Астраханская область 42
  53. Смоленская область 41
  54. Республика Бурятия 41
  55. Ярославская область 40
  56. Сахалинская область 40
  57. Рязанская область 39
  58. Тверская область 38
  59. Республика Татарстан 38
  60. Республика Крым 38
  61. Новгородская область 37
  62. Республика Саха (Якутия) 37
  63. Липецкая область 34
  64. Республика Мордовия 34
  65. Карачаево-Черкесская Республика 33
  66. Республика Калмыкия 32
  67. Амурская область 29
  68. Республика Марий Эл 28
  69. Республика Хакасия 28
  70. Республика Адыгея 27
  71. Псковская область 26
  72. Вологодская область 21
  73. Республика Северная Осетия 21
  74. Костромская область 20
  75. Республика Алтай 20
  76. Калининградская область 18
  77. Удмуртская Республика 18
  78. Республика Карелия 15
  79. Республика Ингушетия 15
  80. Чеченская Республика 14
  81. Магаданская область 7
  82. Ненецкий автономный округ 6
  83. г. Севастополь 4
  84. Еврейская АО 3
  85. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 687 862 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. г. Москва 0,3%
  2. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия 0,5%
  3. Республика Дагестан 0,6%
  4. Брянская область, Рязанская область, Чукотский АО, Еврейская АО, Калининградская область 0,7%
  5. Магаданская область, Калужская область, Курская область, Республика Саха (Якутия), Ярославская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Татарстан 0,8%
За сутки подтверждено 135 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 3
  • Тульская область 4
  • Москва 22
  • Калининградская область 1
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 44
  • Республика Калмыкия 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 1
  • Пермский край 5
  • Нижегородская область 5
  • Пензенская область 2
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Тыва 9
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 1
  • Новосибирская область 4
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 10 296 человек.

За сутки выписано из стационаров 3579 выздоровевших:
  • Белгородская область 16
  • Брянская область 13
  • Владимирская область 30
  • Воронежская область 38
  • Ивановская область 15
  • Калужская область 27
  • Московская область 406
  • Орловская область 16
  • Рязанская область 8
  • Смоленская область 11
  • Тамбовская область 29
  • Тверская область 12
  • Тульская область 24
  • Ярославская область 22
  • Москва 632
  • Республика Карелия 4
  • Архангельская область 12
  • Вологодская область 12
  • Калининградская область 17
  • Новгородская область 9
  • Псковская область 52
  • Санкт-Петербург 180
  • Республика Адыгея 31
  • Республика Калмыкия 8
  • Краснодарский край 18
  • Астраханская область 5
  • Волгоградская область 22
  • Ростовская область 46
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 63
  • Республика Ингушетия 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 60
  • Карачаево-Черкесская Республика 24
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 1
  • Республика Башкортостан 32
  • Республика Марий Эл 4
  • Республика Мордовия 29
  • Республика Татарстан 8
  • Республика Чувашия 21
  • Пермский край 10
  • Кировская область 53
  • Нижегородская область 152
  • Оренбургская область 30
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 25
  • Саратовская область 14
  • Ульяновская область 40
  • Курганская область 22
  • Свердловская область 100
  • Тюменская область 30
  • Ханты-Мансийский АО 150
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Челябинская область 28
  • Республика Алтай 30
  • Республика Тыва 75
  • Республика Хакасия 61
  • Алтайский край 36
  • Красноярский край 126
  • Иркутская область 65
  • Кемеровская область 52
  • Новосибирская область 74
  • Омская область 36
  • Томская область 53
  • Республика Бурятия 27
  • Республика Саха (Якутия) 80
  • Забайкальский край 22
  • Камчатский край 144
  • Амурская область 10
  • Магаданская область 11
  • Хабаровский край 21
  • Сахалинская область 4
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период пандемии выписано из стационаров в России - 454 329 выздоровевших.

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