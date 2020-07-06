Питерский "Зенит" досрочно стал чемпионом России, переиграв в матче 26-го тура на выезде "Краснодар" - 4:2. У победителей дубль оформил Сердар Азмун, еще по мячу забили Артем Дзюба и Алексей Сутормин. В составе хозяев два мяча на счету Даниила Уткина.

Питерский "Зенит" догнал ЦСКА по чемпионским титулам. У обеих команд их теперь по шесть. Фото: РИА Новости

Вряд ли у кого по ходу всего сезона возникали сомнения относительно итогового успеха "сине-бело-голубых". Уж больно ощутима разница в классе между ними и остальными российскими командами. Да, локальные неудачи у "Зенита" были, но клуб уверенно шел к своей цели. И в итоге добился ее.

Наверное, примечательно, что чемпионским стал матч именно против "Краснодара". За исключением "Локомотива" именно "быки" в последние годы пытаются составить конкуренцию "Зениту". Но, как показал воскресный матч, южанам пока рано бороться за "золото".

А ведь у команды Мурада Мусаева были очень даже неплохие шансы отложить вопрос с чемпионством. При счете 1:1 "Краснодар" удивительным образом прижал гостей к своим воротам и обязан был повести в счете, но Вандерсон не забил с пенальти. А спустя несколько минут Дзюба не промахнулся с "точки". И тайм, который должен был закончиться победой краснодарцев, остался за питерцами.

- Ключевой момент матча - пенальти, отраженный Луневым. Мы воспряли после этого, - признался по окончании встречи Семак. - В первом тайме "Зенит" сыграл ниже своих возможностей. Но после перерыва ребята перестроились, контролировали ситуацию на поле и заслуженно победили.

День матча с "Краснодаром" навсегда станет одним из самых памятных не только в карьере Семака, но и в жизни. Утром у Сергея Богдановича родился внук, а уже вечером он стал чемпионом России.

- Неописуемые эмоции. Для меня сегодня двойной праздник: моя старшая дочь родила мне внучку. Так что я сегодня счастлив вдвойне. Можно сказать, сегодня у меня золотой дубль, - сказал Семак.

Утром в воскресенье главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал дедушкой, вечером привел свою команду к титулу

Несколько интересных фактов. Во-первых, "Зенит" догнал ЦСКА по чемпионствам в России (по шесть титулов). Больше только у "Спартака" - десять. Питерский клуб раньше всех стал победителем Премьер-лиги - за четыре тура до конца сезона. Только спартаковцы в 1993 году завоевывали титул за четыре матча до финиша первенства (тогда было 34 тура). Это было до основания Премьер-лиги. Наконец, "сине-бело-голубые" установили рекорд РПЛ, набрав 62 очка за 26 туров.

По возвращении в Санкт-Петербург зенитовцев в аэропорту встретили болельщики. Они приготовили ряд баннеров и устроили файер-шоу.

- Несмотря на ситуацию в мире, мы сердцем чувствуем наших фанатов. Поздравляю всех с титулом, - сказал Азмун. - Что творилось в раздевалке? Лучше я промолчу об этом, а то меня уже один раз оштрафовали (улыбается).

Если вопрос с чемпионством уже решен, то битва за места в тройке призеров и попадание в Лигу чемпионов обещает быть нешуточной. Естественно, в ней будет участвовать и "Краснодар", у которого на один матч меньше по сравнению с "Локомотивом", "Ростовом" и ЦСКА.

- Поздравляю "Зенит" с победой в чемпионате, но мы потерпели обидное поражение. Пропускали легкие мячи, что непозволительно на таком уровне, - подчеркнул главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

В нынешнем сезоне краснодарцы не смогли обыграть никого из топ-5 таблицы: "Зенит", "Локомотив", "Ростов" и ЦСКА. При этом южане дважды победили, к примеру, "Спартак".

- С этими командами были хорошие матчи. Где-то соперники были лучше, где-то нам не везло. Год на год не приходится - в прошлом сезоне мы дважды обыграли ЦСКА. Конечно, хочется побеждать в больших встречах. И мы расстроены, что в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нам это не удалось, - подытожил Мусаев.

Извинился перед болельщиками "Краснодара" Юрий Газинский, после грубейшей ошибки которого зенитовцы забили первый мяч. Полузащитник взял ответственность за поражение на себя.

- Быстрый мяч, забитый в наши ворота, не входил в планы, но виной стала моя ошибка. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и взять ответственность за этот результат на себя. Не буду искать оправданий, скажу только одно: сделаю все, чтобы исправить ситуацию, - написал Газинский в "Инстаграме".

27-й тур начнется во вторник.