Сянган не стал молчать. Представители разных слоев общества смело вышли навстречу угрозе. Их мужество и решительные поступки навсегда останутся в истории.

"Он громко запел государственный гимн, защищая детей от посягательства бунтовщиков". Ли Цзи, простой житель ОАР Сянган, работает преподавателем начальных классов в одной из местных школ. Во время беспорядков в 2019 году он собственным примером преподнес детям урок патриотизма. Торговый центр. Сотни бунтовщиков в черной одежде устраивают беспорядки. Ли Цзи прижимает к груди двухлетнюю дочку, а за спиной прячутся старшие дети - сын и дочь. Громко распевая государственный гимн, он бесстрашно вышел навстречу мятежникам. Ли Цзи не прекратил петь даже во время ранения.

Хэ Цзюньяо: "Чтобы пресечь насилие, обуздать хаос и восстановить порядок, необходимо смело идти вперед". Хэ Цзюньяо родился и вырос в Сянгане. Он юрист, член законодательного совета ОАР Сянган. 6 ноября 2019 года Хэ Цзюньяо общался с избирателями на улице. В то же время два волонтера одновременно сняли видео о том, что он подвергся нападению. Пять дней спустя после ранения он снова приехал в район Туен Мун для общения с местными жителями. В ходе интервью Хэ Цзюньяо отметил, что, чтобы пресечь насилие, обуздать хаос и восстановить порядок, необходимо смело выступить вперед.

Китайская студентка, обучающаяся за границей, вступила в жестокий диспут со сторонниками "независимости Сянгана". Много китайских студентов, обучающихся за границей, вступали в дискуссию с представителями "сил, стремящихся внести смуту в Сянгане". 2 ноября 2019 года на улице города Кёльн в Германии китайская студентка Бань Ялунь, на трех иностранных языках дискуссировала со сторонниками "независимости Сянгана". Бань Ялунь отметила, что, несмотря на то, что находится за границей, она всегда заботится о своей Родине.

Нейтан Рич - американец, который живет в Китае, рассказал правду миру. Он специалист по цифровой кинематографии. После того как, в июне 2019 года в ОАР Сянган прошла серия демонстраций против законопроекта об экстрадиции, Рич уделял большое внимание развитию событий. Он снял много видеопрограмм, обличающих насилие, которые быстро приобретали популярность в Интернете. Рич выразил надежду на то, что его видеопрограммы внесут вклад в дело восстановления мира в Сянгане, а еще помогут радикально настроенным людям лучше узнать Китай.

Линь-Мо Я Цин - жена сянганского полицейского. Она поддерживает своего мужа и рассказывает о реалиях Сангана. С 24 августа 2019 года она начала писать в своем блоге о том, чему стали свидетелями простые жители ОАР. Женщина надеется на то, что можно прекратить насилие мирным способом, с помощью переговоров решить вопросы. Ее слова неожиданно вызвали недовольство повстанцев, которые опубликовали в интернете ее личные данные, адрес места жительства, а также оскорбительные высказывания в ее адрес. Несмотря на угрозы, госпожа Линь не отступала и продолжает высказывать свое мнение. Она рассказала, что Сянган - это место, где она родилась и выросла. Женщина хочет помочь вернуть спокойствие в Сянган, внести в это дело свою, пусть небольшую лепту.

В критический момент сянганские полицейские демонстрируют отвагу и верность родине. Начиная со второй половины 2019 года, сянганские полицейские не раз сталкивались с беспрецедентными вызовами. Их патриотические поступки воодушевляли каждого китайца. Они не только демонстрируют миру свою силу и смелость, но и строгую дисциплину, профессионализм и эффективную деятельность. Практика показывает, что это надежная и верная команда. Несмотря на ранения и угрозу жизни, они никогда не забывали о своей миссии. По их словам, именно они являются основной силой и последним оплотом в защите социальной безопасности и стабильности Сянгана.

Сянган всегда являлся частью Китая. Центральное правительство и китайский народ больше всех заботятся о стабильности в районе и благополучии его жителей. Безопасность Сянгана зависит от безопасности страны. Запуск закона о защите нацбезопасности в ОАР Сянган, усовершенствование правовой системы и механизма исполнения закона не терпят отлагательства, это позволит преодолеть все трудности и вступить в новый период процветания.