Абрамченко: Теплицам пролонгируют кредиты

Аграрии смогут пролонгировать действующие субсидируемые государством кредиты для строительства тепличных комплексов на срок до 12 лет. Такой проект постановления готовится в правительстве, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, рассчитывать на продление кредитов с господдержкой смогут те заемщики, которые заключили кредитные договоры до 2017 года. Такое право у них появится уже после 1 июля 2020 года. Кредиты должны быть взяты на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции при условии, что срок кредитования с учетом такого продления не превысит 12 лет.

"Строительство современных тепличных комплексов требует значительных капитальных затрат с длительным сроком окупаемости - в среднем до 10-12 лет. Поэтому возможность пролонгации будет способствовать финансово-экономической устойчивости аграриев", - пояснила Виктория Абрамченко.

Она отметила, что в начале пандемии наблюдались проблемы с поставками плодоовощной продукции в регионы Дальнего Востока из Китая. Из-за чего случился кратковременный скачок цен на томаты и огурцы. Впрочем, ситуация быстро стабилизировалась "за счет оперативных мер по изменению логистики внутренних поставщиков и открытию беспрепятственного пути для транспорта азиатских партнеров".

Однако возникшие трудности заставили власти обратить более пристальное внимание на инвестпроекты, которые позволяют сократить импортозависимость страны по отдельным продуктам питания.

Как пояснили в Плодоовощном союзе, сейчас для тепличных хозяйств, реализующих инвестпроекты по строительству современных комплексов, субсидируется 2/3 ставки рефинансирования из федерального бюджета и до 1/3 ставки из регионального бюджета. Ранее решение о пролонгации кредитов до 12 лет было принято в отношении хозяйств, начавших свои проекты после 2017 года. Тогда как около половины от всех современных тепличных комплексов начали реализовывать свои проекты именно до 2017 года.