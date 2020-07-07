Аналитики предупредили о риске дефолта по американскому госдолгу

Гособлигации США (трежерис), в которые на протяжении десятков лет банки и правительства по всему миру размещают валютные запасы, перестали быть безрисковым активом N1, считают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".

Госдолг США уже очень велик и постоянно растет, ФРС все больше финансирует дефицит бюджета напрямую, просто печатая деньги, несмотря на то, что опыт многих стран показал - необдуманная эмиссия приводит к росту инфляции и девальвации валюты. Один из главных актуальных рисков инвестиций в трежерис - возможность дефолта в среднесрочной перспективе или возврат долга сильно обесцененными деньгами, отмечается в докладе агентства. Сегодня покупка долгосрочных гособлигаций США обернется убытками. Американский госдолг имеет отрицательную реальную доходность (при номинальной доходности наиболее длинных бумаг в 1,5% инфляция составляет 2%) и ожидаемо упадет в цене: гособлигации США дешевеют на фоне избыточного предложения и недостаточного спроса со стороны нерезидентов. Наконец, говорится в докладе, санкционная политика Вашингтона делает реальным риском для российских инвесторов вероятность ареста актива или же адресного отказа от обслуживания долга, как поступила в 2015 году Украина.

Россия из-за санкционных рисков снизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. По последним данным американского Минфина, в апреле он составил 6,85 млрд долларов.

Национальные и банковские резервы могут храниться только в твердых валютах и ликвидных активах. В этом вся суть резервирования денежной массы: страна переводит ее в такую форму, из которой в любой момент (за считанные дни или даже часы) можно конвертировать обратно и использовать по назначению (например, для интервенций). И речь идет о суммах на десятки и сотни миллиардов долларов, то есть это должны быть рынки с максимальным в мире торговым оборотом, говорит председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. Под описанные критерии лучше всего подходят долговые бумаги США. Это объясняет, почему центральные и коммерческие банки в эпоху кризиса продолжают скупать трежерис даже в условиях отрицательных реальных ставок: лучших условий для сбережения резервов просто нигде нет.

В качестве альтернативы мог бы выступать портфель из облигаций стран с классическими резервными валютами (Германия, Британия, Швейцария, Япония) и государств второго-третьего эшелона, скажем, Турции, Бразилии, ЮАР, считает Геннадий Салыч. "Единственная причина, почему так никто не делает: технически очень сложно управлять такой махиной из активов, разбросанных по всему свету", - говорит он.

Вполне реально, что уже лет через десять доллар потеряет свой уникальный статус главного хранилища резервов. "В конце концов, это довольно аномальная ситуация, что государства ссужают друг другу деньги с убытком и ничего не могут с этим поделать, - полагает Салыч. - Финансовые технологии уже сейчас позволяют дешево упаковывать в одну акцию по нескольку тысяч ценных бумаг или совершать на внебиржевом рынке сделки сразу с сотнями контрагентов, которые делят между собой один большой лот валюты. Рано или поздно масштабы этих новаций вырастут. Коммерческие банки будут одними из первых, кто сможет вкладываться условно "во все активы мира" по щелчку мыши. Следом за ними это начнут делать и центробанки. Статус резервной валюты отпадет сам собой. Любой актив любой суммы можно будет вложить во что угодно: от золота и недвижимости в любой точке мира до облигаций какой-нибудь фермы в Новой Зеландии. Разумеется, в микроскопических долях по каждому из этих активов, чтобы не нести на себе риск по отдельно взятой бумаге, будь то правительство США или ферма на краю света".