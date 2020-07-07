Бастрыкин: Медики оказались самой уязвимой категорией граждан

О том, как российским следователям пришлось встать на защиту прав медиков, которым не дошли выделенные государством дополнительные выплаты за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- В условиях коронавирусной реальности работа медиков приобрела особую значимость. Сегодня они, находясь на передовой борьбы с новой для нас болезнью, каждый день спасают человеческие жизни. Тем не менее приходится признать, что медики оказались самой уязвимой категорией граждан. Это, конечно, в первую очередь связано с тем, что медики каждый день рискуют собственным здоровьем. Однако странно представить, как, находясь в постоянном стрессе и оказывая помощь заболевшим, им нужно думать еще и о защите своих прав в части начисления положенных выплат. Медицинские работники оказались фактически заложниками ситуации: они были вынуждены задействовать практически все каналы связи - обращались через СМИ и социальные сети, по телефону доверия, через интернет-приемную, на личных приемах. Где-то имели место факты полной невыплаты компенсаций, где-то - частичной.

Следственными органами организованы процессуальные проверки по 249 сообщениям, возбуждено одно уголовное дело о халатности.

Наши следователи выяснили, что некоторые руководители медицинских учреждений зачастую искаженно трактовали формулировки, указанные в нормативных актах правительства, устанавливающих такие выплаты. Мы сделали все возможное, чтобы помочь медицинским работникам: велся постоянный мониторинг средств массовой информации и социальных сетей на предмет упоминаний о нарушении прав врачей, была организована системная работа по проверке этих фактов. Результат такой работы мы видим: после принятых, в том числе нами, мер положенные надбавки медикам были выплачены, а их нарушенные права восстановлены.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 08.07.2020.