Бастрыкин: В большинстве случаев вины врачей в трагических ситуациях с пациентами нет

О претензиях пациентов и их родственников к врачам и том, как следователям приходится разбираться с такими жалобами, в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин:

- Действительно жалобы от пациентов и их родственников, которые утверждают, что им оказали некачественную медицинскую помощь, в следственные органы поступают часто. Статистику за последние годы мы уже не раз озвучивали. При этом важно понимать, что сама по себе жалоба, - это определенный сигнал, просьба о помощи, и здесь очень важно разобраться в сути, в причинах проблемы. Люди теряют своих близких, попавших в силу определенных проблем со здоровьем в медицинское учреждение. Отчасти предсказуемо, что в такой ситуации первыми под удар попадают медики, которые были рядом. В большинстве случаев вины врачей в трагических ситуациях с пациентами нет. Но, тем не менее, если к нам поступают соответствующие обращения, мы обязаны проверять все факты, все возможные версии.

В подавляющем большинстве случаев действительно выясняется, что врачи действовали правильно, и на ситуацию кардинально повлиять было нельзя. Но для того, чтобы удостовериться в этом, следователи должны четко следовать определенному в законе механизму. Зачастую различные эксперты, да и представители медицинского сообщества критикуют нас за то, что мы возбуждаем уголовные дела по фактам смерти или причинения вреда здоровью пациентам. Заметьте: по факту, а не в отношении конкретного врача! Здесь необходимо понимать, что провести определенные экспертизы, дать правовую оценку конкретным фактам, установить или опровергнуть наличие причинно-следственной связи между действиями врачей и наступившими негативными последствиями для пациентов возможно только в рамках возбужденного уголовного дела.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 08.07.2020.