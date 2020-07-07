Большинство россиян удовлетворены, как прошло голосование по Конституции

Большинство россиян, 71%, выразили удовлетворение тем, как прошло голосование по поправкам в Конституцию. Многие также сочли удобной возможность участвовать в нем в течение недели. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте центра.

Среди тех, кто участвовал в плебисците, процент довольных еще выше - 88%. При этом чаще положительные отзывы поступали от тех, кто голосовал на дому (93%), вне помещения (92%) и на избирательном участке (87%).

Абсолютное большинство, 96%, заявили об удобстве процедуры, а 4% придерживаются противоположной точки зрения.

Возможность высказать свое мнение по внесению изменений в Основной закон в течение семи дней положительно оценили 72% участников и 64% всех опрошенных. Почти четверть проголосовавших отметили, что продолжительность в целом не повлияла на удобство. Еще 3% заявили, что процедура стала менее удобной из-за ее длительности.

При этом 91% участников и 82% всех респондентов считают, что во время плебисцита удалось обеспечить меры санитарной безопасности. Среди них большинство тех, кто голосовал на избирательных участках, дома или вне помещения. 7% придерживаются другого мнения.