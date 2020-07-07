Британские пабы вновь закрываются из-за COVID-19

Сразу несколько пабов в Англии объявили о том, что вынуждены закрыть свои двери для посетителей из-за выявленных случаев COVID-19 среди клиентов и работников. Таким образом, отмечает The Guardian, после торжественного "посткарантинного" открытия пабов в прошлую субботу заведения проработали всего три дня.

Владельцы пабов обратились к публике со словами сожаления, убеждая, что стремятся как можно скорее разобраться с ситуацией. "Это не то сообщение, которое мы бы хотели написать, но "Маяк" будет закрыт из-за положительного результата тестирования одного из клиентов. Мы изучаем наш список клиентов, которые были в пабе в субботу. Все наши сотрудники пройдут тестирование, и мы вновь откроем его, когда наступит подходящее время", - написал в Facebook владелец одного из заведений.

Другие пабы, где не было выявлено заразившихся, все равно вынуждены приостановить свою работу. Все из-за того, что один из водителей, работавших в ту субботу, доставлял грузы сразу в несколько заведений, в том числе в те, где был выявлен коронавирус. Поэтому пабы будут закрыты как минимум до конца недели на "глубокую дезинфекцию". Владельцы также ожидают от властей информации о результатах эпидемиологического расследования, чтобы выявить возможную цепочку передачи вируса.

По новым правилам клиенты должны предоставить контактную информацию при входе в паб, которая должна храниться 21 день. Владельцев также обязали отмечать время прибытия гостей и продолжительность их пребывания. При этом граждане могут отказаться предоставлять информацию о себе, но в таком случае владельцы смогут отказать им в обслуживании.