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07.07.2020 20:20
Рубрика: Общество

В доход семьи

Что нужно знать о выплатах из средств маткапитала
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 148(8202)
Доход семьи при назначении выплаты из средств маткапитала посчитают за 12 месяцев, которые истекли за полгода до даты подачи заявления, сообщили в минтруде.

"Доход учитывается за 12 месяцев, вот только период отсчета начинается за 6 месяцев до обращения за назначением выплаты", - обратили внимание в ведомстве. То есть, если семья подает заявление на выплату 1 июля 2020 года, то представить сведения ей необходимо не за 12 месяцев, предшествующих июлю, а за 12 месяцев, предшествующих январю 2020 года: за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Ежемесячная выплата из маткапитала равна в среднем 12 тыс. рублей. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Получать ежемесячную выплату могут семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018 года появился второй ребенок, до достижения им трех лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

В минтруде также пояснили, что учитываются доходы обоих родителей или опекунов ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого у них возникло право на получение ежемесячной выплаты, а также несовершеннолетних детей. Важно, что не учитываются доходы раздельно проживающих родителей, родителей, не состоящих в браке, или совместно проживающих с родителями бабушек и дедушек. Не посчитают и доходы родителя, который лишился работы. Ежемесячная выплата начисляется в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году в среднем эта сумма составила 12 тыс. руб.

Заявление на выплату можно подать через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Это можно сделать до достижения ребенком одного года. Однако после того, как ребенку исполнится год, необходимо написать новое заявление - для назначения выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем до достижения им возраста трех лет. При этом с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно ежемесячная выплата родителям с детьми, достигшими одного года или двух лет, временно назначается в беззаявительном порядке, то есть выплата продлевается автоматом.

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