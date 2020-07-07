ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Сейчас ЦИК анализирует опыт, полученный в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое длилось семь дней. "Могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается - для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка", - сообщила председатель ЦИК.

"При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов", - добавила Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что непременными условиями многодневного голосования должны быть повсеместное присутствие наблюдателей и видеонаблюдение на участках.