Дело об аварии с участием Михаила Ефремова передадут в прокуратуру

Московские следователи достаточно оперативно окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.

"8 июня у дома N3 на Смоленской площади столицы водитель внедорожника "Джип Гранд Чероки" допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада". В результате водитель "Лады" получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался в медучреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - рассказали в столичном главке МВД России.

Ефремов в аварии физически не пострадал. При этом экспертиза нашла в его анализах не только следы алкоголя, но и наркотиков. По этому факту расследуется отдельное уголовное дело - по нему Ефремов проходит в статусе свидетеля.

Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

"С учетом повышенного внимания общественности были приняты все меры для объективного и своевременного расследования. В кратчайшие сроки организован и реализован в полном объеме комплекс необходимых следственных действий. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз", - заключил представитель ГУ МВД по Москве.

В качестве доказательств - заключения автотехнической, судебно-медицинской и других экспертиз

Кроме того, во вторник стало известно, что Михаил Ефремов не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. В этом случае дело слушается в ускоренном порядке - без исследования доказательств, и подсудимому не могут назначить более 2/3 предусмотренной вменяемой статьей УК наказания. Но самое главное в "особом порядке" - это признание вины подсудимым. "Наша позиция заключается в том, что мы не признаем вину, поэтому особого порядка быть не может. Не может его быть и из-за позиции потерпевших, которые отказываются от примирения с Ефремовым", - цитирует ТАСС адвоката Эльмана Пашаева.