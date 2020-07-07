Депутаты поддержали работников, попавших под сокращение

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволит всем работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением ее численности или штата, получить причитающиеся им выплаты. Законопроект инициирован Правительством РФ и вносит изменения в Трудовой кодекс.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, основанием для его принятия стали выводы Конституционного суда, который признал не соответствующей Конституции статью 178 Трудового кодекса. В ней говорится, что средний заработок сохраняется за сотрудниками, "попавшими под сокращение, в течение двух месяцев со дня увольнения, если за этот период они не смогли найти себе другую работу". "По мнению представителей Фемиды, в таком толковании статья лишает возможности работников получить законную выплату после прекращения юридического лица, поэтому в нее внесены уточнения, которые наш комитет поддержал в полном составе", - сказал депутат. Нилов подчеркнул, что все изменения направлены на защиту прав граждан, которые трудятся на различных предприятиях.

Так, законопроектом предусмотрено, что в случае ликвидации организации все возможные выплаты работник должен получить до завершения процедуры ликвидации. Причем, они могут быть начислены единовременно в качестве компенсации в день увольнения работника. В их числе - выходное пособие, а также две выплаты в размере средней заработной платы, которые работник теоретически может получить за второй и третий месяц, пока ищет себе новую работу.

Они полагаются и тем работникам, которые попали под сокращение численности или штата организации, но для того, чтобы их получить, им необходимо встать на учет в центр занятости в течение двух недель со дня увольнения и числится безработными больше одного месяца. Причем, деньги за второй месяц работодатель переведет по заявлению бывшего работника, а за третий месяц - по решению центра занятости, в котором он зарегистрирован в качестве безработного. В новой трактовке статья трудового кодекса позволяет получить выплаты не в полном объеме, а пропорционально периоду, в течение которого человек числился нетрудоустроенным.

"В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц", - говорится в законопроекте.

То же самое, если человек не смог найти работу в течение второго месяца, за третий он получит выплату, пропорционально тому периоду, в течение которого оставался безработным..

Согласно законопроекту, работникам Крайнего севера или приравненных к ним местностей при сокращении полагаются выплаты в течение шести месяцев со дня увольнения при условии, что все это время они не смогут найти работу и будут официально числиться в качестве безработных в центре занятости, в который они должны обратиться в течение 14 дней со дня увольнения. А в случае ликвидации организации в день увольнения работодатель перечислит им в порядке компенсации выплату в размере пяти средних заработных плат.