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07.07.2020 22:17
Рубрика: В мире

Deutsche Bank выплатит 150 миллионов долларов из-за клиента-педофила

Текст: Максим Макарычев
Deutsche Bank был оштрафован на 150 миллионов долларов за неспособность должным образом контролировать свои отношения с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, который совершил самоубийство в августе прошлого года в тюрьме в Манхэттене, через месяц после ареста по обвинению в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек и женщин. Финансовые регуляторы штата Нью-Йорк заявили, что банк имел "существенные сбои в соблюдении нормативных требований", осуществив сотни транзакций для покойного финансиста, сообщает ВВС.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка заявил, что немецкий банк, который работал с Эпштейном с 2013 по 2018 годы, помог ему провести сомнительные операции на миллионы долларов, в том числе более 7 миллионов долларов на решение юридических вопросов и более 2,6 миллионов долларов на выплаты женщинам, с которыми он имел контакты, включая оплату их обучения, аренду помещений и другие платежи. Они включали выплаты предполагаемым сообщникам, адвокатам, жертвам насилия. Эпштейн был клиентом Deutsche Bank с августа 2013 года по декабрь 2018-го, до тех пор, пока в медиа не просочились многочисленные свидетельства о его участии в сексуальных преступлениях.

Фото: HANDOUT/ Reuters
Тюремных охранников Эпштейна обвинили в фальсификации данных

В самом Deutsche Bank AG признали, что банк совершил "критическую ошибку", выбрав в качестве клиента "сексуального преступника" Джеффри Эпштейна, и согласились заплатить штраф в размере 150 миллионов долларов США для урегулирования обвинений в сделках с покойным финансистом. "Привлечение Эпштейна в качестве клиента в 2013 году было критической ошибкой и никогда не должно было произойти, - заявил во вторник генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг. - Мы все должны избежать повторения подобных вещей".

Соглашение, достигнутое банком во вторник с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк является первым нормативно-правовым актом против банка, связанного с Эпштейном, отмечает Reuters. "В течение многих лет криминальное и оскорбительное поведение Эпштейна было широко известно, однако крупные учреждения продолжали оправдывать отношения с ним и предоставляли ему услуги для получения финансовой выгоды", - заявил во вторник губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. В заявлении отмечается, что Deutsche Bank считал Эпштейна "крайне рисковым клиентом" и знал о его истории торговли людьми, связанной с сексуальными надругательствами и злоупотреблениями, в том числе о признании его вины в 2007 году, однако в то же время обработал сотни транзакций, "явно причастных" к его прошлому.

Власти штата Нью-Йорк обвинили в сомнительных отношениях с Эпштейном филиал Deutsche Bank - Danske Bank в Эстонии, который был втянут в скандал с отмыванием денег, а также Федеральный банк на Ближнем Востоке (FBME). Deutsche Bank также признал недостатки в мониторинге Danske Estonia и FBME.

Между тем

В прошлый четверг по обвинению в шести федеральных преступлениях, включая торговлю людьми на сексуальной почве, в своем тайном доме в тихом городке в Брэдфорде, штат Нью-Гемпшир, была арестована ближайшая подруга Эпштейна 58-летняя Гизлейн Максвелл, которая вербовала девушек, включая несовершеннолетних, для его утех на так называемом "острове оргий". Она сменила свой номер телефона на номер, зарегистрированный под именем G Max, поменяла адрес электронной почты, после ареста Эпштейна как минимум дважды меняла адреса проживания, а когда заказывала пакеты с доставкой еды, то представлялась под другим именем.

Фото: EPA/JUSTIN LANE
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По информации DailyMail.com, у нее есть тайник со сделанными нелегально аудио- и видеозаписями Джеффри Эпштейна и его высокопоставленных друзей, среди которых фигурирует сын британской королевы, принц Эндрю. Когда в июле прошлого года полицейские провели обыск в таунхаусе Эпштейна в Нью-Йорке, они обнаружили тысячи фотографий с изображениями несовершеннолетних девочек и сейфом, заполненным компакт-дисками с надписью "обнаженные девушки". По словам бывшей подруги Гизлейн Максвелл, Эпштейн не только хотел запечатлеть себя с несовершеннолетними девочками - он хотел убедиться, что у него есть что-то, чем может в перспективе шантажировать богатых и влиятельных клиентов, которые воспользовались его больной щедростью. На следующий день после самоубийства Эпштейна New York Times опубликовала материл журналиста Джеймса Стюарта, который брал интервью у Эпштейна в августе 2018 года. В ходе их беседы Эпштейн сказал Стюарту, что он специально снимал своих знаменитых гостей у себя дома, запечатлев подробности их сексуальных наклонностей и употребления наркотиков для развлечения.

Источник отметила, что подобная "страховка" есть у Максвелл. "У нее есть копии всего, что было у Эпштейна, в том числе, записи, связанные с одними самых влиятельных людей в мире", - заявила подруга обвиняемой, добавив, что Максвелл передаст их следствию, чтобы смягчить наказание и будет использовать эти записи в качестве своеобразного "страхового полиса", чтобы спасти себя. Максвелл по совокупности обвинений грозит не менее 55 лет тюремного заключения.

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