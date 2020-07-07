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07.07.2020 15:11
Рубрика: Культура

До 16 и старше: почему российским детям необходим свой кинематограф

Главный редактор и редакционный директор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева - о состоянии детского кинематографа в России и перспективах его развития
Фильмы российского производства для детской аудитории можно пересчитать по пальцам. За 2019 год их количество выросло до 15 фильмов, но это все равно катастрофически мало. Я говорю именно о детском кино, а не о семейных фильмах, больше ориентированных на родителей, которые приходят в кинотеатр с детьми-старшеклассниками. К тому же в нашей стране детские игровые фильмы, как правило, не доходят до публики, и среди детей младшего возраста культовыми становятся мультипликационные франшизы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За всю историю нового детского кино с 1994 по 2019 годы в производстве окупилось всего пять картин из 96 снятых. Этот крайне низкий показатель означает, что нам необходимо стимулировать интерес к просмотру фильмов в кинотеатрах, и здесь я поддерживаю мнения экспертов: нужно открывать кинотеатры детского кино, вводить в широкое пользование абонементы, подразумевающие скидки и льготы для зрителей младшего возраста, отдавать утренние сеансы в кинотеатрах в дни школьных каникул и в выходные дни под детское кино. Только так мы сможем вызвать интерес к киноискусству вне экрана смартфона, который есть у каждого второго дошкольника.

Фото: iStock
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Наибольшим зрительским успехом в истории современного детского кино пользовался фэнтезийный блокбастер "Книга мастеров" 2009 года, созданный компанией Disney: сеансы посетили 2 млн зрителей. По сюжету фильма главный герой, которого, конечно же, зовут Иван, проделывает опасный путь, встречает Бабу-ягу, Русалку, Кощея Бессмертного и других канонических героев русских сказок. Также заметную популярность среди зрителей обрел отечественный приключенческий боевик "Дед Мороз. Битва магов" с Федором Бондарчуком и Алексеем Кравченко в главных ролях. Юная героиня картины Маша узнает великую тайну о том, что Дед Мороз реально существует, а его армия магов охраняет Землю от вторжения сил зла. Нельзя оставить без внимания и фантастический фильм Сарика Андреасяна "Робо" о дружбе и приключениях 12-летнего мальчика Мити и робота-спасателя. Фильм очень милый и трогательный, робота озвучивает Сергей Безруков, но почему-то зрительская аудитория не исчисляется миллионами - в отличие, например, от американского фильма "Бамблби", который повествует о дружбе девочки и трансформера.

Но эти примеры единичны. Остальные детские фильмы появляются незаметно - в основном из-за слабого продвижения в медиа. Смешно сказать, но родители попросту не знают о новинках, которые ребенок может посмотреть если не в кинотеатре, то на онлайн-платформе, - до широкого проката они не доходят. Производство детских фильмов требует системной финансовой поддержки, и пока что столь узкий сегмент киноиндустрии не удается окупить. До 2019 года Министерство культуры выделяло небольшие средства на производство пяти-шести детских картин, в рамках которого обязательное финансирование получал киножурнал "Ералаш". В прошлом году правительство распорядилось выделить дополнительно 1 млрд рублей на поддержку национальных фильмов для детской и семейной аудитории. Получается, что помощь есть, но ее недостаточно для нашей страны. В этом году авторы 69 детских картин уже успели подать заявки в Министерство культуры на получение финансовой поддержки и помощи в продвижении.

Хотя аудитория у такого кино и потенциал для развития в нашей стране, безусловно, есть. Победы отечественной анимации известны всем: мультгерои нашего времени покорили не только русскоязычный мир, но и многие зарубежные страны. "Маша и Медведь", "Смешарики", "Лунтик", "Барбоскины", серия мультфильмов про трех богатырей стали популярны за пределами России благодаря ярким красочным образам и продуманным сюжетам, способным покорить детские сердца, удовлетворить потребность в новых знаниях и подарить незабываемые впечатления. Наши мультики сеют разумное, доброе, вечное - звучит, возможно, банально, но детям это необходимо.

Фото: Официальный аккаунт Science Fest
Премьера научно-популярного мультсериала "IP Stories: истории из истории" на Science Fest 2020

Но нужно отдать должное игровому кино. Оно обладает мощным воспитательным эффектом, поскольку ребенок видит не фантастических персонажей вымышленной Вселенной, как в мультфильмах, а реальных героев и часто ассоциирует себя с ними.

Отличным примером для нового витка в развитии детского игрового кино в России может служить богатое наследие советской киноиндустрии. Мы ведь помним, что в СССР детские фильмы выпускались в большом количестве, пользовались колоссальным успехом и приносили ощутимый доход в бюджет страны. К примеру, возьмем не самую популярную советскую картину Владимира Грамматикова "Шла собака по роялю" 1979 года - ее посмотрели более 15 млн зрителей в нашей стране. Для сравнения: самый популярный в прокате российский фильм "Движение вверх" увидели 12,4 млн человек. Но представьте, сколько ресурсов - не только творческих, но и маркетинговых, технологических - нужно потратить, чтобы сейчас привлечь людей в кинотеатр. В наши дни российское кино для детей даже мечтать не может о популярности, возникающей без помощи маркетинга.

Чему еще нас учит детское кино советского времени как феномен? Мы помним, что оно всецело служило культурному развитию детей и их воспитанию, причем не только идеологическому, но и морально-нравственному. Сказки, фантастика, комедии, приключения - сложно назвать жанр, который не имел бы поучающей функции. Более того, в стране были режиссеры, снимавшие кино только для детей: Александр Роу, Александр Птушко, Ролан Быков и уже упомянутый Владимир Грамматиков. Некоторые их фильмы шли на экспорт за границу, а затем стали классикой отечественного кино.

Наши дети, как и фильмы для них, олицетворяют собой неограниченные возможности для совершенства. Уверена, что Ренессанс детского кинематографа еще впереди, и мы обязательно увидим в прокате картины, которые полюбятся каждому ребенку. Очень надеюсь, что это время наступит совсем скоро, и мы, родители, увидим, как наши дети с радостью впитывают каждый кадр и звук, созданный исключительно для них.

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