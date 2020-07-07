До 16 и старше: почему российским детям необходим свой кинематограф

Фильмы российского производства для детской аудитории можно пересчитать по пальцам. За 2019 год их количество выросло до 15 фильмов, но это все равно катастрофически мало. Я говорю именно о детском кино, а не о семейных фильмах, больше ориентированных на родителей, которые приходят в кинотеатр с детьми-старшеклассниками. К тому же в нашей стране детские игровые фильмы, как правило, не доходят до публики, и среди детей младшего возраста культовыми становятся мультипликационные франшизы.

За всю историю нового детского кино с 1994 по 2019 годы в производстве окупилось всего пять картин из 96 снятых. Этот крайне низкий показатель означает, что нам необходимо стимулировать интерес к просмотру фильмов в кинотеатрах, и здесь я поддерживаю мнения экспертов: нужно открывать кинотеатры детского кино, вводить в широкое пользование абонементы, подразумевающие скидки и льготы для зрителей младшего возраста, отдавать утренние сеансы в кинотеатрах в дни школьных каникул и в выходные дни под детское кино. Только так мы сможем вызвать интерес к киноискусству вне экрана смартфона, который есть у каждого второго дошкольника.

Наибольшим зрительским успехом в истории современного детского кино пользовался фэнтезийный блокбастер "Книга мастеров" 2009 года, созданный компанией Disney: сеансы посетили 2 млн зрителей. По сюжету фильма главный герой, которого, конечно же, зовут Иван, проделывает опасный путь, встречает Бабу-ягу, Русалку, Кощея Бессмертного и других канонических героев русских сказок. Также заметную популярность среди зрителей обрел отечественный приключенческий боевик "Дед Мороз. Битва магов" с Федором Бондарчуком и Алексеем Кравченко в главных ролях. Юная героиня картины Маша узнает великую тайну о том, что Дед Мороз реально существует, а его армия магов охраняет Землю от вторжения сил зла. Нельзя оставить без внимания и фантастический фильм Сарика Андреасяна "Робо" о дружбе и приключениях 12-летнего мальчика Мити и робота-спасателя. Фильм очень милый и трогательный, робота озвучивает Сергей Безруков, но почему-то зрительская аудитория не исчисляется миллионами - в отличие, например, от американского фильма "Бамблби", который повествует о дружбе девочки и трансформера.

Но эти примеры единичны. Остальные детские фильмы появляются незаметно - в основном из-за слабого продвижения в медиа. Смешно сказать, но родители попросту не знают о новинках, которые ребенок может посмотреть если не в кинотеатре, то на онлайн-платформе, - до широкого проката они не доходят. Производство детских фильмов требует системной финансовой поддержки, и пока что столь узкий сегмент киноиндустрии не удается окупить. До 2019 года Министерство культуры выделяло небольшие средства на производство пяти-шести детских картин, в рамках которого обязательное финансирование получал киножурнал "Ералаш". В прошлом году правительство распорядилось выделить дополнительно 1 млрд рублей на поддержку национальных фильмов для детской и семейной аудитории. Получается, что помощь есть, но ее недостаточно для нашей страны. В этом году авторы 69 детских картин уже успели подать заявки в Министерство культуры на получение финансовой поддержки и помощи в продвижении.

Хотя аудитория у такого кино и потенциал для развития в нашей стране, безусловно, есть. Победы отечественной анимации известны всем: мультгерои нашего времени покорили не только русскоязычный мир, но и многие зарубежные страны. "Маша и Медведь", "Смешарики", "Лунтик", "Барбоскины", серия мультфильмов про трех богатырей стали популярны за пределами России благодаря ярким красочным образам и продуманным сюжетам, способным покорить детские сердца, удовлетворить потребность в новых знаниях и подарить незабываемые впечатления. Наши мультики сеют разумное, доброе, вечное - звучит, возможно, банально, но детям это необходимо.

Но нужно отдать должное игровому кино. Оно обладает мощным воспитательным эффектом, поскольку ребенок видит не фантастических персонажей вымышленной Вселенной, как в мультфильмах, а реальных героев и часто ассоциирует себя с ними.

Отличным примером для нового витка в развитии детского игрового кино в России может служить богатое наследие советской киноиндустрии. Мы ведь помним, что в СССР детские фильмы выпускались в большом количестве, пользовались колоссальным успехом и приносили ощутимый доход в бюджет страны. К примеру, возьмем не самую популярную советскую картину Владимира Грамматикова "Шла собака по роялю" 1979 года - ее посмотрели более 15 млн зрителей в нашей стране. Для сравнения: самый популярный в прокате российский фильм "Движение вверх" увидели 12,4 млн человек. Но представьте, сколько ресурсов - не только творческих, но и маркетинговых, технологических - нужно потратить, чтобы сейчас привлечь людей в кинотеатр. В наши дни российское кино для детей даже мечтать не может о популярности, возникающей без помощи маркетинга.

Чему еще нас учит детское кино советского времени как феномен? Мы помним, что оно всецело служило культурному развитию детей и их воспитанию, причем не только идеологическому, но и морально-нравственному. Сказки, фантастика, комедии, приключения - сложно назвать жанр, который не имел бы поучающей функции. Более того, в стране были режиссеры, снимавшие кино только для детей: Александр Роу, Александр Птушко, Ролан Быков и уже упомянутый Владимир Грамматиков. Некоторые их фильмы шли на экспорт за границу, а затем стали классикой отечественного кино.

Наши дети, как и фильмы для них, олицетворяют собой неограниченные возможности для совершенства. Уверена, что Ренессанс детского кинематографа еще впереди, и мы обязательно увидим в прокате картины, которые полюбятся каждому ребенку. Очень надеюсь, что это время наступит совсем скоро, и мы, родители, увидим, как наши дети с радостью впитывают каждый кадр и звук, созданный исключительно для них.