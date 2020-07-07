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07.07.2020 05:00
Рубрика: Власть

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, готовятся к следующему этапу тестов

Текст: Александр Степанов
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, после двух недель с начала вакцинации не испытывают осложнений или побочных реакций.

Как рассказали в Минобороны, второй компонент вакцины будет введен участникам испытаний из второй группы на следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации. В военном ведомстве отметили, что "бустерный" вариант вакцинации должен дополнительно усилить защитные функции организма и увеличить продолжительность защиты в результате повторного введения препарата.

Фото: iStock
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Сейчас все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков, которые имеют опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов.

Как ранее сообщала "Российская газета", для испытаний вакцины добровольцы были разбиты на две группы. Первой группе был введен один из двух компонентов вакцины 18 июня. Добровольцам из второй группы, один из компонентов был введен 23 июня.

В число участников, которые добровольно согласились на эксперимент, входят как военнослужащие, так и гражданские лица. Все они изолированы в стационаре и находятся под постоянным наблюдением военных медиков Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Исследования вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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