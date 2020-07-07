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07.07.2020 18:11
Рубрика: В мире

Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии

Текст: Юрий Чернов

Два пассажирских поезда столкнулись на железнодорожном перегоне между деревнями Пернинк и Новым Хамри Карловарского края. По информации телеканала CT24, столкновение поездов произошло после 15:00 по местному времени (16:00 мск). По предварительной информации погибли 3 человека и более 30 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: China Daily via REUTERS
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Сообщается, что для подъезда машин спасательных служб перекрыта прилегающая к железнодорожным путям автотрасса, к месту происшествия вылетел вертолет скорой помощи.

"Железнодорожная инспекция проведет расследование причин и обстоятельств чрезвычайной ситуации на месте ее возникновения", - заявил официальный представитель инспекции Мартин Драпал.

Представитель спасателей в Карловарском крае, Радек Хес, заявил, что на месте работает пятнадцать подразделений спасательной службы. "На данный момент трасса закрыта, ведется работа с ранеными. Больница в Карловых Варах, а также другие близлежащие медучреждения были проинформированы о чрезвычайной ситуации", - рассказал Хес.

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