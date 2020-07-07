Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии

Na železniční trati Pernink - Nejdek došlo ke strážce dvou osobních vlaků. Bohužel došlo ke smrtelným zraněním a je zde větší počet dalších zraněných osob. Společně s ostatními složkami IZS pomáháme na místě vlakového neštěstí. #policiekvk pic.twitter.com/ssBeg81WyO — Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2020

Два пассажирских поезда столкнулись на железнодорожном перегоне между деревнями Пернинк и Новым Хамри Карловарского края. По информации телеканала CT24, столкновение поездов произошло после 15:00 по местному времени (16:00 мск). По предварительной информации погибли 3 человека и более 30 получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что для подъезда машин спасательных служб перекрыта прилегающая к железнодорожным путям автотрасса, к месту происшествия вылетел вертолет скорой помощи.

"Железнодорожная инспекция проведет расследование причин и обстоятельств чрезвычайной ситуации на месте ее возникновения", - заявил официальный представитель инспекции Мартин Драпал.

Представитель спасателей в Карловарском крае, Радек Хес, заявил, что на месте работает пятнадцать подразделений спасательной службы. "На данный момент трасса закрыта, ведется работа с ранеными. Больница в Карловых Варах, а также другие близлежащие медучреждения были проинформированы о чрезвычайной ситуации", - рассказал Хес.