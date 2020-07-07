ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

В России завершился самый массовый ЕГЭ по русскому языку, он прошел без сбоев и нарушений, сообщает Рособрнадзор.

"Несмотря на то, что даты экзаменов несколько раз переносились, технологических сбоев нет. Меры эпидемиологической безопасности соблюдены во всех регионах, жалоб по этому поводу мы не получаем", - рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В 2020 году на ЕГЭ по русскому языку зарегистрировалось более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 тысяч - выпускники 2020 года. Экзамен пришлось разделить на два дня, чтобы избежать массового скопления ребят в зданиях школ и аудиториях.

6 июля ЕГЭ по русскому языку сдавали около 428 тысяч участников. Во вторник, 7 июля, ЕГЭ прошел еще для 243 тысяч человек.

"Участники ЕГЭ, которые не смогли завершить экзамен из-за плохого самочувствия, в том числе вызванного аномальной жарой, смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день 25 июля, либо в августе, - рассказали в Рособрнадзоре. - Число обратившихся за медицинской помощью в первые дни ЕГЭ-2020 сопоставимо с показателями прошлых лет. Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло".

Минимальный проходной порог по русскому языку в вузы - 36 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.

Следующий экзамен - ЕГЭ по профильной математике. Его выпускники будут сдавать 10 июля.