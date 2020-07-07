Экс-президент Боливии прокомментировал обвинения в терроризме

Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал политическим преследованием решение прокуратуры предъявить ему обвинения в терроризме. По словам политика, ведомство в качестве доказательств использует смонтированную аудиозапись и нарушает Конституцию.

В прошлом году временные власти Боливии уже выдавали ордер на задержание экс-президента и обращались в Интерпол, однако международная полицейская организация отказалась объявлять Моралеса в международный розыск.

Моралес покинул Боливию в ноябре прошлого года после выборов и трех недель протестов. Сейчас он находится в Аргентине, напоминает ТАСС.