Эксперт назвал признак некачественной питьевой воды

Потеря свежего вкуса питьевой воды - один из немногих признаков, по которому покупатели могут определить некачественную продукцию, заявил ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин во время онлайн-конференции "Обеспечение качества воды".

В большинстве же случаев визуально или по запаху определить подделку достаточно сложно. Сделать это можно лишь в профессиональной лаборатории. В магазине эксперты советуют обращать внимание на этикетку: данные об источнике, стране-производителе, дате выпуска.

Доля контрафактной продукции питьевой бутилированной воды на российском рынке по разным оценкам может достигать 60%. Обелить рынок, обезопасить покупателей от "серой" продукции позволит введение маркировки.

К эксперименту по маркировке питьевой бутилированной воды, который стартовал с 1 апреля 2020 года, присоединились 63 компании. Более полусотни из них - производители, рассказала директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева. По ее словам, пока не все крупные компании изъявили желание участвовать в эксперименте. В их числе - Pepsico, Danone, "Вимм-Билль-Данн".

Участие в эксперименте - он продлится до 1 марта 2021 года - добровольное. На этот период его участникам оборудование предоставят на безвозмездной основе - за счет оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий. По итогам эксперимента станет понятно, каким способом будет маркироваться вода, какое оборудование потребуется, рассказала Приезжева. Также будет просчитан объем вложений бизнеса.

Потребители вовлекаются в процесс контроля за качеством воды, сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Для этого им достаточно скачать мобильное приложение "Честный знак" и отсканировать специальный код на упаковке. Данные об источнике, производители, дате выпуска - вся эта информация будет доступна на экране смартфона.