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07.07.2020 12:09

Эксперт: новый коронавирус, возможно, происходит не из Китая

Коронавирус нового типа, скорее всего, имеет "некитайское происхождение" и был распространен во всем мире задолго до вспышки эпидемии в Китае. Он находился в т. н. "спящем состоянии" и проявил себя при определенном сочетании ряда природных факторов. Об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета доктор Том Джефферсон в интервью газете The Daily Telegraph, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

По словам ученого, из разных стран приходит все больше свидетельств того, что вирус находился в различных регионах еще до того, как проявился в Азии. Так, испанские эпидемиологи на прошлой неделе сообщили о том, что вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции COVID-19, был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года, то есть за 9 месяцев до того, как Китай обнаружил и сообщил о первых случаях инфицирования в Ухане. Италия также обнаружила присутствие нового коронавируса в пробах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре прошлого года. Бразильская экспертная группа обнаружила новый коронавирус в пробах сточных вод города Флорианополис в ноябре 2019 года.

"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я имею в виду "повсюду". Вполне возможно, что мы столкнулись со "спящим" вирусом, который активизировался при определенных условиях окружающей среды", - заявил Том Джефферсон.

Доктор отметил, что коронавирус нового типа распространяется не только воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговорах, но и, возможно, через канализационную систему или общественные туалеты. "Множество фактов указывает на то, что в образцах сточных вод ряда городов разных стран мира отмечается присутствие коронавируса нового типа. Кроме этого, выявляется все больше свидетельств того, что вирус может распространяться через фекалии. Высока концентрация коронавируса нового типа в пробах сточных вод с температурой 15 градусов по Цельсию - в таких условиях вирус может стабильно существовать и может быть активирован. Стоит учесть, что разделка и фасовка продукции на мясоперерабатывающих комбинатах также осуществляется при температуре около 15 градусов по Цельсию", - отметил эксперт.

Том Джефферсон указал, что необходимо провести соответствующий анализ в отношении всех известных случаев вспышки вируса. Нужно опросить людей и сформировать критические научно обоснованные гипотезы, проанализировать факты и системно действовать в этом направлении, исключая ошибки и спекуляции.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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