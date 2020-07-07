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07.07.2020 06:55
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на "удаленке"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты составили список самых высокооплачиваемых работ на "удаленке" в России. Согласно данным интернет-портала "Работа.ру", первыми в этом списке стоят главные бухгалтеры.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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"До 250 тысяч рублей в месяц может получать такой специалист в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом. Профессионализм, оперативность и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой - главные требования к соискателям", - со ссылкой на исследование пишет РИА Новости.

Подзаработать без походов в офис могут и переводчики с английского языка. Их месячный доход напрямую зависит от количества выполненных заказов. В исследовании называют сумму в 200 тысяч рублей, которую может получить переводчик.

Достойную зарплату и удаленную работу предлагают также специалистам по продажам и IT-сферы. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей в месяц, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.

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