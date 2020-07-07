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07.07.2020 18:07
Рубрика: Культура

Эннио Морриконе похоронили под музыку к кинофильму "Миссия"

Текст: Наталья Лебедева
Легендарный композитор и гений музыки для кино Эннио Морриконе был похоронен во вторник на кладбище Лаурентино, расположенном в предместье Рима. В последний путь маэстро проводили под музыку, которую он написал для фильма "Миссия".

Морриконе будто предчувствовал свой конец и оставил прощальное письмо, точнее собственный некролог, который его адвокат и друг Джордж Ассума озвучил накануне.

Фото: TIZIANA FABI / AFP
Моцарт киномузыки. Каким мы запомним Эннио Морриконе

В этом письме он очень трогательно прощается с родными, в последний раз признаваясь им в любви. Особые слова он приберег для своей жены Марии Травия, с которой они прожили вместе 70 лет.

В этом же письме Эннио Морриконе попросил похоронить себя скромно, в семейном кругу. "Есть только одна причина, почему я хочу, чтобы похороны прошли в узком кругу - я не хочу, чтобы вас беспокоили", - обратился он к близким и друзьям.

Последняя воля маэстро была исполнена в точности. В последний путь его проводили только самые близкие - вдова композитора, его дети, внуки и Джордж Ассума. И опять звучала его проникновенная и очаровывающая музыка - мелодия, которую Морриконе написал к фильму "Миссия". Миссия маэстро на земле завершена, но его музыка останется с нами навсегда.

Культура Музыка Общество Утраты

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