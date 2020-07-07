ЕС ответит США введением новых тарифов на их товары

Представитель Евросоюза заявил, что европейское сообщество будет действовать "решительно", если США продолжат угрожать введением новых тарифов на европейские товары и продукты. В июне Соединенные Штаты пригрозили ввести пошлины на импорт пива, джина и оливок, усилив скандал, который начался из-за субсидий, предоставленных Евросоюзом авиапроизводителю Airbus.

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган накануне заявил, что Вашингтон отверг ход урегулирования давнего спора. Дело в том, что уже почти 15 лет Евросоюз и США обвиняют друг друга в поддержке своих рынков авиации налоговыми льготами, исследовательскими грантами и другой помощью, отмечает ВВС. "Мы готовы решительно действовать от имени Европейского союза, если не получим тот результат, которого мы ожидаем от Соединенных Штатов в связи с завершением этого 15-летнего спора", - заявил Хоган, выступая на заседании торгового комитета Европейского парламента.

Хоган также подверг критике недавние расследования, проведенные спецслужбами США в отношении товаров из ЕС, предположив, что они могут быть "формой возмездия". Речь идет о рекомендациях американских служб безопасности ввести тарифы в отношении 232 европейских товаров, начиная от трансформаторов до стальных гвоздей. "Это совершенно неприемлемо. Если эти расследования пойдут дальше, Европейский союз должен будет объединиться и в ответ действовать подобным образом", - отметил Хоган.

Всемирная торговая организация (ВТО) ранее постановила, что субсидии, предоставленные ЕС компании Airbus в 2004 году, были незаконными. Одновременно организация рассматривает случай незаконной поддержки властями США американской аэрокосмической корпорации Boeing. Белый дом в прошлом году ввел тарифы в размере 15-25% на европейские товары на сумму 7,5 миллиарда долларов, что вызвало раздражение в Брюсселе. Ситуация накалилась после того, как в июне Вашингтон дал понять, что рассматривает вопрос введения новых налогов на дополнительные товары из ЕС на сумму 3,1 миллиарда долларов в год. Этот шаг в Евросоюзе назвали "чрезмерным".

Ранее администрация Трампа ввела пошлины на сталь и алюминий из ЕС, что подтолкнуло Брюссель обложить налогами такие знаковые американские товары, как джинсы и мотоциклы. Трамп также пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, что особенно беспокоит Германию.