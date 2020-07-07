Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии

Российская экономика продемонстрировала устойчивость в условиях пандемии коронавируса. Страна обладает современными технологиями для преодоления кризисов, которые были сформированы за предыдущие годы. Об этом говорится в статье японского экономиста Юсукэ Оцубо, которая опубликована в издании JB Press. "Закалиться", в том числе, позволили ранее введенные западные санкции.

Поэтому резкое падение мировых цен на нефть, большие финансовые расходы из-за введения карантинных мер не нанесли российской экономике столь сильного удара, который можно было прогнозировать, полагает зарубежный эксперт.

"Нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть явилось тем фактором, который существенного затормозил экономическое развитие России. Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что "корона-шок" оказался для российской экономики не таким уж и страшным", - отметил Оцубо, слова которого приводит РИА Новости.

Более того, эксперт уверен: у российского руководства в запасе достаточно эффективных мер, которые ускорят экономическое развитие страны.