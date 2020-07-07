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07.07.2020 12:34
Рубрика: Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"

Текст: Иван Петров
В Федеральной службе безопасности (ФСБ) подтвердили информацию о задержании во вторник утром в Москве советника генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова.

"Сафронов Иван Иванович, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации, составляющие государственную тайну", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данному факту следствием ФСБ было возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена". По ней фигуранту грозит от 12 до 20 лет заключения.

Фото: 46.мвд.рф
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Кроме того ЦОС ФСБ распространил видеозапись задержания Ивана Сафронова возле его дома в Москве. На ней видно, что мужчина был задержан перед выходом на работу возле своего подъезда. Сафронов не успел сесть в служебный автомобиль, поскольку был перехвачен оперативниками. Он выглядит растерянным. Перед тем как посадить задержанного в свою машину, сотрудники ФСБ изъяли у него перчатки, защитную маску, сигареты и удостоверение "Роскосмоса".

Ранее о задержании советника своего руководителя по информационной политике рассказали в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос". При этом в "Роскосмосе" заверили, что "задержание Сафронова И.И. не касается его текущей работы".

Советником главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова назначили 18 мая текущего года. До этого он работал специальным корреспондентом газет "Коммерсант" и "Ведомости". В изданиях он специализировался на темах, связанных с оборонно-промышленным комплексом страны.

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