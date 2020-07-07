ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) подтвердили информацию о задержании во вторник утром в Москве советника генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова.

"Сафронов Иван Иванович, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации, составляющие государственную тайну", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данному факту следствием ФСБ было возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена". По ней фигуранту грозит от 12 до 20 лет заключения.

Кроме того ЦОС ФСБ распространил видеозапись задержания Ивана Сафронова возле его дома в Москве. На ней видно, что мужчина был задержан перед выходом на работу возле своего подъезда. Сафронов не успел сесть в служебный автомобиль, поскольку был перехвачен оперативниками. Он выглядит растерянным. Перед тем как посадить задержанного в свою машину, сотрудники ФСБ изъяли у него перчатки, защитную маску, сигареты и удостоверение "Роскосмоса".

Ранее о задержании советника своего руководителя по информационной политике рассказали в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос". При этом в "Роскосмосе" заверили, что "задержание Сафронова И.И. не касается его текущей работы".

Советником главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова назначили 18 мая текущего года. До этого он работал специальным корреспондентом газет "Коммерсант" и "Ведомости". В изданиях он специализировался на темах, связанных с оборонно-промышленным комплексом страны.