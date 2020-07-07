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07.07.2020 15:18
Рубрика: В мире

Гарвард поручил проверять студентов на коронавирус каждые три дня

Текст: Александр Саможнев

Гарвардский университет разрешит некоторым студентам находиться в кампусе этой осенью, если они будут сдавать тесты на коронавирус каждые три дня. Это касается как новичков, так и учащихся старших курсов, сообщает телеканал CNBC.

По данным администрации, плата за обучение не будет снижена с 49 653 долларов, хотя студенты, зачисленные дистанционно, не будут оплачивать проживание и питание. На весенний семестр пригласят выпускников в кампус, если удастся соблюсти плотность проживания на уровне 40 процентов.

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"Если предположить, что в весеннем семестре сохранится плотность на уровне 40 процентов, в аудитории может вернуться один курс, приоритетом является доставка старшеклассников в кампус, - объявили в Гарварде. - Первогодки вернутся домой и будут весной учиться дистанционно. Решение о весне будет обнародовано в начале декабря".

В связи с коронавирусом Гарвард вводит более жесткие ограничения, нежели в других учебных заведениях. На прошлой неделе Йельский университет объявил, что позволит 60 процентам студентов вернуться в кампус. Университет Пенсильвании и Корнеллский университет планируют вновь открыть большую часть общежитий и провести несколько очных занятий.

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