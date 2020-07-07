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07.07.2020 20:38
Рубрика: Происшествия

Неживая вода

Прокуроры проверили минералку и скважины
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Генпрокуратура выявила по всей стране нарушения в сфере оборота минеральной и питьевой воды, а также соблюдения прав граждан на снабжение качественной питьевой водой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, при проведении проверок прокуроры выявили факты незаконного использования наименований места происхождения минеральной воды, производство контрафактной негазированной воды под известными брендами, а также нарушения прав граждан, не обеспеченных хорошей питьевой водой.

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Так, в Московской области привлечены к уголовной ответственности лица, организовавшие производство контрафактной негазированной воды под всемирно известным брендом. С подсудимых взыскан ущерб на общую сумму свыше 695 тысяч рублей. В Ставропольском крае одним из заводов при производстве минеральной воды незаконно использовалось наименование места происхождения товара. То есть, грубо говоря, обыкновенную минеральную воду выдавали за горные нарзан или ессентуки. Как сообщили в Генпрокуратуре, повсеместно допускаются и случаи нарушения прав граждан на снабжение качественной питьевой водой. К примеру, в Саратовской области жители села были обеспечены стабильным водоснабжением только после того, как суд удовлетворил иск прокурора и местные власти отремонтировали и восстановили трубопровод. В другом селе питающую его артезианскую скважину и водопровод незаконно передали коммерсантам, и только после иска прокурора вернули в муниципальную собственность. В Назрани укладку нового водопровода был вынужден оплатить местный житель, поскольку фирма, получившая из бюджета более 1 млн рублей, к работам так и не приступила. После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело.

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