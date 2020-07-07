Глава Верховного суда: Будут прописаны правила онлайн-заседаний

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в ближайшем будущем процессуальное законодательство должно быть дополнено положениями, регулирующими применение системы веб-конференции. Заявление прозвучало во вторник на открывшемся в Москве пленарном заседании Совета судей. Заседание, кстати, тоже проходило в режиме онлайн.

"С 12 мая правосудие осуществляется с учетом особенностей санитарно-эпидемиологической обстановки в субъектах РФ, - напомнил Вячеслав Лебедев. - Таким образом, в период противодействия распространению коронавирусной инфекции суды продолжали осуществлять правосудие, обеспечивая безопасность здоровья граждан, защиту прав и законных интересов участников судопроизводства".

Именно в период ограничительных мер в Верховном суде России впервые была использована в ходе судебного заседания система веб-связи: гражданин проходит регистрацию через портал госуслуг и получает возможность участвовать в судебном заседании через интернет. Новацию активно подхватили многие суды.

"В целях повышения доступности правосудия и соблюдения разумных сроков судопроизводства Верховным судом РФ в настоящее время суды рассматривают дела с применением системы веб-конференции, которая позволяет гражданам дистанционно участвовать в судебных заседаниях с помощью личного компьютера", - рассказал Вячеслав Лебедев.

Но при этом необходимо прописать правила проведения таких процессов. Например, как обеспечить конфиденциальное общение защитника и подзащитного, если заседание будет проходить в режиме онлайн, а подсудимый находится в СИЗО? Есть и другие вопросы. В целом, правовое сообщество надеется, что онлайн-заседания станут дополнением, но никак не заменят обычные судебные процессы, когда все стороны процесса лично встречаются в зале заседания. Электронные процедуры могут стать спасением, когда возникают экстренные обстоятельства. Например, кто-то из сторон процесса или нужных свидетелей находится в другом городе и не может приехать. Необходимость соблюдения санитарных норм тоже веский довод в пользу онлайн-процедур.

С помощью систем веб-конференции люди смогли участвовать в процессах прямо из дома

"Новые формы организации деятельности судебной власти стали возможными благодаря новейшим коммуникационным технологиям, таким как Zoom, Skype, ВКС Винтео и другие. Эти возможности вносят в судебный процесс для участников процесса невиданные удобства, решая проблему финансовых затрат на участие в процессе, связанных с непосредственным присутствием, -сказал председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Работают пока эти новые технологии небезупречно, но это дело времени. Дальнейшее развитие электронного правосудия является одной из приоритетных задач, стоящих перед судебной системой".

Кроме того, Вячеслав Лебедев сообщил, что Верховный суд России намерен в этом году внести в Госдуму законопроект о распространении института уголовного проступка на некоторые экономические преступления. Инициатива о введении в УК понятия уголовного проступка была несколько лет назад внесена в Госдуму и сейчас рассматривается.