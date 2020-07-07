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07.07.2020 16:07
Рубрика: Власть

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Текст: Татьяна Замахина

Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.

Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

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В частности, закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.

Сейчас при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на указанную сумму и более контроль уже действует. Банки должны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица. Новый же закон устанавливает контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности организации. Таким образом, любые подобные операции с наличными на эту сумму берутся "на карандаш".

В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него. Выводятся и денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга.

Есть и другие новшества. Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. Это же касается и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи.

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Кроме того, нормы касаются операций с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделке с недвижимым имуществом. Они подлежат обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей.

Документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.

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