Госдума выступила с обращением по поводу статуса собора Святой Софии

Госдума призвала предотвратить ущерб от поспешного изменения статуса Святой Софии в Стамбуле. На пленарном заседании принято обращение к Великому Нацсобранию Турции.

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одна из наиболее посещаемых российскими туристами достопримечательностей Стамбула. В Турции активно обсуждается превращение собора в мечеть.

- Просим наших коллег, депутатов Великого национального собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию, - говорится в обращении. Депутаты призывают при обсуждении статуса храма-музея "проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия".

Депутаты также выражают уверенность в том, что "необходимо предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба".

Статус музея, который храмовый комплекс получил в 1935 году, как указали в Госдуме, позволил обеспечить доступ в храм максимальному числу людей.

- Этот вопрос является важнейшим для христианского мира, - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Мы выступаем за сохранение музейно-храмового комплекса Святой Софии, который является сокровищницей мировой культуры и истинного православия, - сказал руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

Все фракции Госдумы выступили единодушно, поддержав документ.

Обращение также будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в правительство России и Совет Федерации.