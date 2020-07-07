Госдуме предложили защитить застройщиков от новоселов

Законопроект, призванный защитить застройщиков от "потребительского экстремизма" новоселов, внесен в Госдуму. Инициатором поправок в закон об участии в долевом строительстве стало Госсобрание Башкортостана.

В последние годы резко возросло число судебных исков к застройщикам с претензиями о несоблюдении ими стандартов качества строительства или сроков передачи квартир, отмечают авторы документа. "Перспективы взыскания значительных сумм создали новую почву для злоупотреблений гражданскими правами", говорится в нем. Если в 2018 году в Башкирии было 164 таких судебных процесса, то за пять месяцев 2020 года - 328, взыскано около 20 млн рублей. Компенсации взыскиваются не только за действительные недостатки, но и за те, которые образовались из-за применения необязательных нормативно-технических документов, считают авторы.

Поправками предусматривается кардинальное изменение принципов приемки объектов и начисления неустойки, поясняет президент РОО "Право на защиту" Андрей Тютюнин. Предлагается остановить начисление неустойки за просрочку в передаче квартиры в момент, когда дольщик отказался подписывать акт приемки из-за недостатков. Застройщику дается 30 дней на устранение дефектов, и только после этого, если недостатки не устранены, дольщик вправе взыскать с застройщика сумму, необходимую для ликвидации недостатков. Неустойка будет начисляться не на цену квартиры, а на стоимость дефектов, перечень которых составит независимый эксперт, приглашенный застройщиком.

"По моему опыту случаи сдачи дома без электричества, с неработающими лифтами, отсутствием света, дырками в стенах и щелями в окнах происходят весьма часто", - говорит Тютюнин. Строгие санкции к застройщику сейчас нивелируются возможностью для судов уменьшать неустойку, отмечает юрист. Часты случаи, когда дольщик просил 1 млн рублей, а получал в суде 100 тысяч. Независимые оценщики, скорее всего, не будут объективны, считает Тютюнин: "При застройщиках появятся организации, которые всегда будут вставать на их сторону". Цифры из пояснительной записки к законопроекту свидетельствуют, что в 2020 году дольщики взыскивали с застройщиков в среднем лишь по 61 тысяче рублей, не отбивая, скорее всего, даже расходы на юристов, отмечает Тютюнин.

Застройщики приветствуют появление поправок. Клиенты иногда намеренно ищут повод, чтобы выбить из застройщика дополнительные бонусы к квартире: скидку на машино-место, бесплатный ремонт или денежную компенсацию, отмечает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Был случай отказа принимать квартиру из-за того, что толщина линолеума отличалась от заявленной на один миллиметр. Один из застройщиков вынужден был заплатить неустойку в 5,2 млн рублей за 2,5 месяца просрочки при стоимости квартиры в 5,1 млн рублей.

Неустойка будет начисляться не на цену квартиры, а на стоимость устранения дефектов

Чаще всего при приемке квартиры объектом повышенного внимания становятся окна, дольщики изучают их на наличие мельчайших царапин и трещин, обращают внимание на неправильную стяжку пола, неровные стены, говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. В целом претензии дольщиков обоснованны, считает она. При увеличении доли квартир с отделкой риски столкнуться с недоделками будут выше, вырастет потребность в более жестком регулировании отношений между застройщиком и дольщиком.