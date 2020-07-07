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07.07.2020 19:10
Рубрика: Общество

Плюс архивисты

Прошла встреча директоров институтов истории СНГ
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Директора институтов истории стран СНГ одобрили предложение России расширить свою международную ассоциацию архивистами.

Также речь шла про совместное пособие о Великой Отечественной войне и вкладе каждой из стран СССР в победу над нацизмом. "У нас есть такое предложение, - заявил, открывая онлайн-обсуждение в Российском историческом обществе, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, - к учебному материалу нужно приложить документы. Договоренность с нашим архивом у нас уже есть".

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По словам Чубарьяна, в России меняется подход к историческому прошлому, историки пытаются "применять новые идеи в своей работе". "Что касается разных точек зрения, то мы будем рады, если вы их изложите". Это был ответ академика Георгию Кожокару, коллеге из Молдавии, который сообщил, что в стране идет академическая дискуссия об "участии нашего народа во Второй мировой войне". "Дискуссия не окончена, она разворачивается, и мы должны считаться с этим положением", - сказал ученый. Как выяснилось, дело осложняется еще и тем, что единственный специалист по истории войны выехал из страны, а другие пока не подготовлены. То есть пока профессионально заниматься пособием в Молдавии просто некому.

Директор Института истории Армении Ашот Мелконян предложил несостоявшуюся из-за коронавируса Международную конференцию о Второй мировой перенести на сентябрь, а также сделать не просто пособие об участии в ней народов СССР, а учебник. Это вызвало сомнение у директора Института истории государства комитета науки минобрнауки Казахстана Буркитбая Аягана, который считает, что это очень непростая задача: "Как автор учебников знаю, что потребуется одобрение министерств образования, поскольку учебники пишутся по типовым национальным программам. Это довольно муторная вещь. Лучше начать с пособия". Аяган предложил расширить в нем темы вклада антигитлеровской коалиции в победу, лендлиза и участия Великобритании. "Нам нечего бояться - у нас сильные карты", - заявил он. А чтобы расширить целевую аудиторию, нужно напечатать новое пособие на русском, английском и немецком языках.

В Беларуси уже полным ходом идет издание новых книг о войне. Как рассказал директор Института истории НАН Вячеслав Данилевич, среди них уникальный том "Созвездие героев земли Белорусской", где рассказано о всех героях Советского Союза и республики.

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