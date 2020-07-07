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07.07.2020 12:18
Рубрика: Власть

Инвалидам упростят получение средств реабилитации

Текст: Татьяна Замахина

Средства реабилитации инвалиды смогут получать по месту пребывания, а не только по месту жительства. Такой законопроект "Единая Россия" внесла в Госдуму.

Среди авторов - секретарь генсовета ЕР, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думской фракции Сергей Неверов. Законопроект является результатом совместной работы "Единой России" и Минтруда, сообщил Турчак.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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В поправках имеются в виду коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты.

- Теперь люди с ограниченным возможностями смогут получать технические средства реабилитации, где бы они ни находились, на всей территории нашей страны, - подчеркнул секретарь генсовета партии, комментируя поправки. - Могут спокойно выезжать на лечение, к родственникам или на учебу в другие города и области, не боясь остаться там без необходимых ТСР.

Как объяснили в комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, инвалиды сегодня вынуждены возвращаться домой, чтобы получить новую коляску и т.п.

Для выдачи средств по месту пребывания будут использоваться данные из федерального реестра инвалидов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Соцзащита Партии "Единая Россия" Законопроекты и комментарии

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