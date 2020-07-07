Новости

Netflix продлил сериал "Последнее королевство" на пятый сезон 20:15
Авторы "Ведьмака" пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне 20:07
Кадровые перестановки произвел Лукашенко в руководстве Вооруженных Сил страны 19:49
Российские ученые нашли в янтаре жука возрастом 39 млн лет 19:41
Парламентарии СГ будут противостоять девальвации общих ценностей 19:27
В Петербурге вновь появилось граффити с Бродским 19:24
Суд начал рассматривать ходатайство об аресте Ивана Сафронова 19:19
ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди 19:13
Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
В Петербурге прекратили первое дело о прогулке в самоизоляцию 18:06
Назван автомобиль, который показал рост продаж на падающем рынке России 18:01
На Москву обрушился сильный ливень с грозой 17:58
Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Беларусью 17:54
В Сочи встретили 100-тысячного туриста нового летнего сезона 17:52
На Кубани мужчину осудили на шесть лет за сожжение брата 17:48
Глава автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов умер от пневмонии 17:44
Сергей Шнуров и Николай Фоменко войдут в число сопредседателей Партии роста 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 20:13
Рубрика: Власть

Реализация поправок в Конституцию

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
На этой неделе Дмитрий Медведев провел расширенное онлайн-совещание Совета руководителей фракций "Единой России". Председатель нашей партии подвел итоги общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию и поручил депутатам "Единой России" в Государственной Думе, в региональных и муниципальных парламентах оперативно начать работу по подготовке и внесению изменений в действующее законодательство для обеспечения всесторонней реализации конституционных поправок.

Отмечу, что на федеральном уровне мы планируем принять около ста законодательных изменений. Прежде всего нововведения коснутся социальной сферы. Например, в поправках в Трудовой кодекс, над которыми сейчас работает Госдума, нам предстоит закрепить более высокий статус человека труда. Также мы намерены вернуться к обсуждению с правительством вопросов, связанных с индексацией пенсий и пособий.

Большинство россиян удовлетворены, как прошло голосование по Конституции

Особое внимание в нашей законотворческой деятельности будет уделено защите института семьи и права собственности, развитию предпринимательства и частной инициативы, некоммерческих организаций и институтов гражданского общества, системы образования, науки и культуры. Кроме того, будет корректироваться законодательство об охране здоровья в части повышения доступности медицинской помощи.

Также мы планируем законодательно закрепить неприкосновенность территории нашей страны, уточнить некоторые законы, касающиеся обороны и безопасности Российской Федерации.

Еще один блок изменений - обеспечение единства публичной власти всех уровней. С нашей точки зрения, это чрезвычайно важно для скорейшего преодоления проблем общегосударственного масштаба: например, экономического кризиса, пандемии или стихийных бедствий. Для достижения такого единства мы намерены зафиксировать соответствующие нормы в законах о региональной власти и местном самоуправлении.

Наконец, в законодательство необходимо внести ряд изменений, направленных на расширение представительной демократии, чтобы, с одной стороны, у граждан появилась возможность участвовать через своих выборных представителей в формировании органов исполнительной власти, а с другой стороны, усиливался контроль за чиновниками, сенаторами и депутатами со стороны общества.

Мы считаем, что все эти поправки должны быть широко обсуждены с участием общественных объединений, политических партий и экспертов. Поэтому еще до первого чтения данных законопроектов фракция "Единая Россия" планирует организовать "круглые столы" и видеоконференции для доработки предлагаемых изменений. Можно будет высказывать свои предложения и на сайте Совета руководителей наших фракций. Также депутаты "Единой России" обсудят готовящиеся законопроекты в органах законодательной власти субъектов Федерации. Примером организации такой дискуссии послужит проходящее сейчас обсуждение поправок в Трудовой кодекс.

Фото: Телеканал "Россия 1"
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию

Помимо этого, регионам необходимо будет внести изменения и в свое законодательство, чтобы оно соответствовало новым конституционным требованиям и чтобы в нем получили свое развитие законодательные инициативы, принятые на федеральном уровне. Речь идет о корректировке порядка 650 уставов и законов субъектов Федерации. Для подготовки таких изменений в регионах будут создаваться специальные рабочие группы с участием губернаторов, представителей юридического сообщества и общественных организаций.

В результате максимальное количество заинтересованных граждан станут соавторами принимаемых законов точно так же, как они стали соавторами поправок в Конституцию, приобретших по-настоящему народный характер.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации