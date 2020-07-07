На этой неделе Дмитрий Медведев провел расширенное онлайн-совещание Совета руководителей фракций "Единой России". Председатель нашей партии подвел итоги общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию и поручил депутатам "Единой России" в Государственной Думе, в региональных и муниципальных парламентах оперативно начать работу по подготовке и внесению изменений в действующее законодательство для обеспечения всесторонней реализации конституционных поправок.

Отмечу, что на федеральном уровне мы планируем принять около ста законодательных изменений. Прежде всего нововведения коснутся социальной сферы. Например, в поправках в Трудовой кодекс, над которыми сейчас работает Госдума, нам предстоит закрепить более высокий статус человека труда. Также мы намерены вернуться к обсуждению с правительством вопросов, связанных с индексацией пенсий и пособий.

Особое внимание в нашей законотворческой деятельности будет уделено защите института семьи и права собственности, развитию предпринимательства и частной инициативы, некоммерческих организаций и институтов гражданского общества, системы образования, науки и культуры. Кроме того, будет корректироваться законодательство об охране здоровья в части повышения доступности медицинской помощи.

Также мы планируем законодательно закрепить неприкосновенность территории нашей страны, уточнить некоторые законы, касающиеся обороны и безопасности Российской Федерации.

Еще один блок изменений - обеспечение единства публичной власти всех уровней. С нашей точки зрения, это чрезвычайно важно для скорейшего преодоления проблем общегосударственного масштаба: например, экономического кризиса, пандемии или стихийных бедствий. Для достижения такого единства мы намерены зафиксировать соответствующие нормы в законах о региональной власти и местном самоуправлении.

Наконец, в законодательство необходимо внести ряд изменений, направленных на расширение представительной демократии, чтобы, с одной стороны, у граждан появилась возможность участвовать через своих выборных представителей в формировании органов исполнительной власти, а с другой стороны, усиливался контроль за чиновниками, сенаторами и депутатами со стороны общества.

Мы считаем, что все эти поправки должны быть широко обсуждены с участием общественных объединений, политических партий и экспертов. Поэтому еще до первого чтения данных законопроектов фракция "Единая Россия" планирует организовать "круглые столы" и видеоконференции для доработки предлагаемых изменений. Можно будет высказывать свои предложения и на сайте Совета руководителей наших фракций. Также депутаты "Единой России" обсудят готовящиеся законопроекты в органах законодательной власти субъектов Федерации. Примером организации такой дискуссии послужит проходящее сейчас обсуждение поправок в Трудовой кодекс.

Помимо этого, регионам необходимо будет внести изменения и в свое законодательство, чтобы оно соответствовало новым конституционным требованиям и чтобы в нем получили свое развитие законодательные инициативы, принятые на федеральном уровне. Речь идет о корректировке порядка 650 уставов и законов субъектов Федерации. Для подготовки таких изменений в регионах будут создаваться специальные рабочие группы с участием губернаторов, представителей юридического сообщества и общественных организаций.

В результате максимальное количество заинтересованных граждан станут соавторами принимаемых законов точно так же, как они стали соавторами поправок в Конституцию, приобретших по-настоящему народный характер.