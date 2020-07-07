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07.07.2020 09:43
Рубрика: Культура

Испытано на себе: в чем плюсы и минусы автокинотеатров

Текст: Сусанна Альперина
Откроют ли кинотеатры 15 июля, как было обещано - вопрос нерешенный. В соцсетях и индустриальных СМИ уже говорят о новой дате - 1 августа. Однако, давно ведутся разговоры об открытии автокинотеатров, которые обеспечивают безопасность каждого во время пандемии. И не только ведутся - первые из них уже открываются. Кстати, когда все сидели дома, в некоторых странах кино показывали на стенах здания. Люди могли выйти на балкон и посмотреть фильм.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

У нас пока есть только автокинотеатры. И вот обозреватель "РГ", надев, как положено, маску и перчатки, и прихватив в собой дезинфицирующий гель для рук, отправилась на автопремьеру.

Для показа выбрали фильм "Махинаторы" - режиссерский дебют Дэйва Маклина с красавчиком Конором Берри в главной роли. В прокат он выйдет уже в конце месяца, как обещают. Фильм был выбран для такого формата показа просто идеально. Первое - он подходит для разных поколений. Рассказывает о том, как в конце прошлого века парни, учащиеся  колледжа в британской провинции, стали организовывать дискотеки и приглашать на них модные группы. В картине - любимая музыка. Главные герои - молодые люди, есть любовная история. Что еще нужно?

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
На парковке аэропорта Симферополь устроили автокинотеатр

Представляла я себе автокинотеатры по-другому. Думала, что на своей машине въеду на открытую парковку и буду кино смотреть. Но нет! Стоят продезинфицированные автомобили. В каждом - кондиционер и нужная волна - настроен звук фильма. Этого я, кстати, тоже не ожидала. Думала, будет просто звук на всю парковку. Еще можно заказать еду в мобильном приложении, у ресторана - партнера приличная скидка. И в отличие от многих обычных открытых кинотеатров в парках - дождь не страшен. Снег - тоже.

Смотреть кино в автокинотеатре удобно. Что хорошо - ты как бы со всеми, но при этом сам по себе или с приятными тебе людьми в машине. Но с заднего сиденья авто, наверное, смотрится, не очень.

Сразу о недостатках. Их я насчитала два. Первый - не видно и не слышно "реакции зала". Второй - перевод, он же дубляж. Фильм "Махинаторы", например, дублировал парень, которого словно вынули из видеокассет 90-х. Этот голос даже в интернете трудно переварить.

Подумалось и о том, что в обычном автокинотеатре артхаус, авторские фильмы, вряд ли посмотришь. Для такого нужно делать отдельный авто-киноклуб. А вот зрительское кино - да! Боевики, комедии - лучше всего.

Что касается этого конкретного кинотеатра, он направлен в помощь не только кино, но и каршерингу, которому также нужно выживать. Поэтому придумано так: нужно взять авто именно компании каршеринга - партнера, и только эти машины въезжают на открытую парковку, где расположен кинотеатр. Таким образом, кино в этом автокинотеатре могут смотреть даже те, у кого нет собственной машины. Если же она есть, то вам придется оставить ее на парковке торгового центра, которая два часа бесплатна (фильм идет полтора). А предоставленные для просмотра кино авто, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, обрабатываются после каждого клиента. Кроме того, маски и перчатки никто не отменял.

Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
В Тегеране открылась мечеть, работающая по принципу автокинотеатра

Подросткам, конечно, очень подходит такая схема - не сидеть с родителями дома. Особенно, если плохая погода. Но пока трудно представить, как смотреть кино сквозь работающие дворники.

Что очень хорошо - никто рядом не пыхтит, не разговаривает так, что нужно делать замечание, не включает мобильный телефон. Если положишь ноги на панель или откинешь спинку кресла, никто на тебя не накричит. Опять же - ты сам регулируешь температуру воздуха в своем авто. Запах... Иногда в обычном кинотеатре сядет рядом кто-нибудь с таким парфюмом, что тебе уже не до кино. Можно не стесняться реакций - реветь или хохотать в голос. И, кстати, даже если ответишь на звонок по мобильному, никому до этого (кроме тех, кто сидит с тобой в машине) нет дела.

Для тех, кто переживает, что автомобили стоят с включенными двигателями прям возле домов, чтоит отметить, что машины развернуты в сторону открытой парковки, за которой - пустырь. А потом - парк. А уж потом - дома.

Стоимость такого сеансам зависит от марки машины. Смотреть кино в Mercedes-Benz дороже, чем в Nissan, например. Тут все как в жизни. Впереди стоял BMW - там цены явно кусались. Я смотрела кино из KIA Sportage. Преимущество этой машины в том, что она - высокая, и кино хорошо смотрится из последнего ряда.

В Москве уже есть и автокинотеатр, куда можно приезжать на собственной машине. И не только в столице, автокинотеатры уже работают и в других городах страны. Так что изучаем новый опыт, посмотрим, приживется или нет.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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