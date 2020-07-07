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07.07.2020 13:16
Рубрика: Экономика

Исследование: Бизнес готов к цифровизации только наполовину

Текст: Екатерина Петрова

Все больше предпринимателей приходит к выводу: цифровизация повышает удобство ведения бизнеса (57%), ускоряет рабочие процессы (53%) и улучшает клиентский сервис (22%). Об этом говорится в третьем исследовании готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике (BDI- Business Digitalization Index) банка "Открытие" и московской школы управления "Сколково", оператором которого выступил аналитический центр НАФИ. Уровень цифровизации предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) Москвы и российских регионов достиг 50 процентных пунктов (по шкале от 0 до 100). В сравнении с прошлым годом этот показатель прибавил 5 пунктов.

Фото: DirectlyApply
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Растет число компаний, которые используют корпоративную почту (с 48% до 56%), облачные решения (с 46% до 52%) и системы по автоматизации работы с клиентом (с 23% до 33%). Наиболее активно рабочие процессы переводятся в цифру в Москве. К примеру, 81% компаний частично или полностью отказались от бумажного документооборота в пользу электронного. По данным исследования, в 2020 году выросла доля малого и среднего бизнеса, который использует технологии интернета вещей, разработки, основанные на искусственном интеллекте и 3D-печать.

Также сокращается доля предпринимателей, которые считают, что общаться с клиентами или партнерами нужно только лично (с 38% до 30%). Каждый второй представитель МСБ в России имеет страницу в соцсетях (47%), 80% используют мессенджеры.

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В числе основных барьеров, которые тормозят цифровизацию, бизнес называет нехватку средств, бюджетные ограничения. Особенно часто на это жалуются предприниматели из регионов. Кроме финансовых ограничений, не все компании готовы перестраивать бизнес-процессы на новый формат работы. По мнению авторов исследования, это тупиковый путь, который уже сегодня приводит некоторые компании к существенным убыткам.

"Безусловно, для развития цифровой культуры в бизнес-процессы компаний необходимо время и поэтому, несмотря на рост индекса цифровизации бизнеса, значение в 50 пунктов говорит о том, что бизнес готов к цифре только наполовину. При этом высокий уровень цифровизации имеют всего 11% компаний. Среди компаний среднего бизнеса доля достигает 20%, среди ИП - 10%, среди микро и малых предприятий - 2-15%", - прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

Экономика Бизнес

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