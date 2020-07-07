Из-за ливней жители четырех префектур Японии готовятся к эвакуации

Объявлена эвакуация почти 1,3 миллиона человек на юго-западе Японии. Она касается жителей четырех префектур: Фукуока, Кумамото, Нагасаки, Оита, сообщает телеканал NHK. Причина в непогоде.

"Ливни и вызванные ими паводки, оползни уже унесли жизни 52 человек, двое находятся в критическом состоянии, 12 числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около семи тысяч жителей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Циклон продвигается на север страны, уже затрагивает не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть Хонсю. В ряде регионов разрушены дороги и мосты, что пока не дает оценить полную картину ущерба от стихии. На месте работают спасатели и десять военных, отправленных на помощь людям.