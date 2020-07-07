Кабмин направит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Более 13,5 миллиардов рублей будет направлено на выплаты до конца лета пособий по безработице, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По поручению президента подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособий. "Причем эти меры распространяются как на людей, которые получают выплаты по минимальной ставке, так и на тех, кому пособие назначено в максимальном размере, - 12130 рублей", - подчеркнул глава правительства.

В 2020 году минимальная величина пособия установлена в размере 1500 рублей, но пока что, в период борьбы с коронавирусной инфекцией, она повышена до 4500 рублей, а граждане, уволенные и признанные безработными с 1 марта, получают максимальную выплату.