Кабмин направит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Новости

В Монголии найдена легендарная орда Чингисхана 14:30
В Кирове оштрафован мужчина, устроивший салют на крыше поезда 14:29
В Кремле нет четкой позиции по перспективам голосования в течение нескольких дней 14:28
В Крыму полицейского заподозрили в незаконной помощи похоронщикам 14:28
Названы книги, которые читают пассажиры электричек 14:27
В этом году российский Comic Con пройдет онлайн 14:25
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 14:21
Новый мост через реку Колу в Мурманской области будет металлическим 14:19
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID 14:18
РПЦ передала на помощь нуждающимся более 6,5 млн рублей 14:14
Союзные парламентарии обсуждают итоги юбилейных торжеств 14:12
На Алтае задержали иностранца, улетающего на помощь к террористам 14:11
Самый кассовый российский фильм "Холоп" может получить сиквел 14:03
Мантуров: Есть предпосылки, что Россия не застрянет в затяжной фазе кризиса 14:02
Британские пабы вновь закрываются из-за COVID-19 14:01
Названы самые продаваемые автомобили в России в первом полугодии 14:00
Минпромторг назвал главное преимущество бизнеса в постковидной экономике 13:57
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера "Джокера" 13:55
В Осетии скончался ребенок, у которого украли деньги на лечение 13:49
Власти Китая призвали граждан инвестировать в акции 13:46
Песков: Почти все программы развития в РФ направлены на сокращение бедности 13:45
В небе над Средним Уралом можно будет увидеть яркую комету NEOWISE 13:44
Москвичей предупредили о высокой вероятности смерчей 7 июля 13:42
При падении автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек 13:41
Кудрин рассказал о возвращении в бюджет 4,5 млрд рублей 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 14:10
Рубрика: Власть

Кабмин направит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Текст: Владимир Кузьмин
Более 13,5 миллиардов рублей будет направлено на выплаты до конца лета пособий по безработице, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Кому положено максимальное пособие по безработице

По поручению президента подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособий. "Причем эти меры распространяются как на людей, которые получают выплаты по минимальной ставке, так и на тех, кому пособие назначено в максимальном размере, - 12130 рублей", - подчеркнул глава правительства.

В 2020 году минимальная величина пособия установлена в размере 1500 рублей, но пока что, в период борьбы с коронавирусной инфекцией, она повышена до 4500 рублей, а граждане, уволенные и признанные безработными с 1 марта, получают максимальную выплату.

Власть Работа власти Экономика Работа Занятость Экономика Пенсии и пособия Правительство Пособия по безработице

Главное сегодня

В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам
Песков: Почти все программы развития в РФ направлены на сокращение бедности
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации