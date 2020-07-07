Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Для поддержки бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения, смягчат условия при незначительном превышении лимитов по выручке или численности работников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ. Фото: Александр Корольков/РГ
Сейчас предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или количество персонала превысило 100 человек, вынужден переходить на общую систему налогообложения.
"Тем, кто еще не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом", - заявил глава правительства. Он предусматривает незначительное повышение налоговых ставок при более высоких значениях выручки и количества сотрудников.
"Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения", - объяснил Мишустин.