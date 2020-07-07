Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Для поддержки бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения, смягчат условия при незначительном превышении лимитов по выручке или численности работников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Сейчас предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или количество персонала превысило 100 человек, вынужден переходить на общую систему налогообложения.

"Тем, кто еще не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом", - заявил глава правительства. Он предусматривает незначительное повышение налоговых ставок при более высоких значениях выручки и количества сотрудников.

"Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения", - объяснил Мишустин.