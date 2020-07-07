Утверждены правила предоставления средств регионам на поддержку занятости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам средств на поддержку занятости. Ранее на создание временных рабочих мест правительство выделило более четырех миллиардов рублей. Эти средства помогут трудоустроить более 80 тысяч человек.

Бюджетные ассигнования могут быть использованы для частичной оплаты труда при временном трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения, и при организации общественных работ для граждан, ищущих ее через службы занятости, и безработных. За последними правительство сохраняет право на получение пособия по безработице.