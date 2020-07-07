Кадровые перестановки произвел Лукашенко в руководстве Вооруженных Сил страны

Очередная рокировка в руководстве Вооруженных Сил РБ, констатируют военные обозреватели, сопровождает информационный фон накануне августовских выборов президента Беларуси.

Указы о кадровых перестановках подписал 7 июля Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны.

На должность Тихонова назначен начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. А управление территориальной обороны поручено возглавлять полковнику Андрею Матиевичу.

Кроме того, президент назначил своим указом генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования.

На это место командируется заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на должность которого назначен полковник Александр Бас.