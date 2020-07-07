Как экспортный акселератор учит компании выходить на зарубежные рынки

Более сорока компаний смогли заключить экспортные контракты после прохождения экспортного акселератора в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Общая сумма заключенных контрактов превысила 2,9 млрд рублей, рассказали в Школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ), оператор программы. "Несмотря на эпидемию коронавируса, мы не останавливали акселератор - обучение перешло в онлайн-формат, - рассказала гендиректор Школы экспорта Алисия Никитина. - По итогам шести месяцев 2020 года обучение прошли 46 компаний, и пять из них уже заключили семь экспортных контрактов". Один из последних примеров - "Калужский турбинный завод". Он заключил два контракта на сумму более 800 млн рублей.

Основная идея акселератора - научить компании самостоятельно выявлять "слабые места" и настраивать бизнес-процессы, чтобы в итоге выйти на экспортный контракт. Начинающие компании уже в ходе акселератора могут найти рынок сбыта, а также научиться делать правильные презентации.

Если компания уже экспортирует продукцию, то акселератор помогает масштабировать бизнес - рассчитать экономику контракта, адаптировать продукт под конкретный рынок, выстроить логистику. Экспортеры учатся и грамотно использовать инструментарий, который предлагает им государство - например, субсидии на транспортировку продукции или участие в выставках.