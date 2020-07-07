Как экспортный акселератор учит компании выходить на зарубежные рынки

Новости

Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
В Петербурге прекратили первое дело о прогулке в самоизоляцию 18:06
Назван автомобиль, который показал рост продаж на падающем рынке России 18:01
На Москву обрушился сильный ливень с грозой 17:58
Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Беларусью 17:54
В Сочи встретили 100-тысячного туриста нового летнего сезона 17:52
На Кубани мужчину осудили на шесть лет за сожжение брата 17:48
Глава автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов умер от пневмонии 17:44
Сергей Шнуров и Николай Фоменко войдут в число сопредседателей Партии роста 17:41
ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси 17:32
В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 17:25
Движение открыли по всем путепроводам ЦКАД-3 17:23
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную 17:09
На Кубани застройщика осудили за хищение 205 млн рублей 17:08
Haval показал новый H6. Outlander напрягся 17:03
Рестораторы запустили онлайн-платформу для сервисов доставки 16:49
На Кубани два курорта столкнулись с экстремальным дефицитом воды 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 17:48
Рубрика: Экономика

Предметы сбыта

Как экспортный акселератор учит компании выходить на зарубежные рынки
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Более сорока компаний смогли заключить экспортные контракты после прохождения экспортного акселератора в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Общая сумма заключенных контрактов превысила 2,9 млрд рублей, рассказали в Школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ), оператор программы. "Несмотря на эпидемию коронавируса, мы не останавливали акселератор - обучение перешло в онлайн-формат, - рассказала гендиректор Школы экспорта Алисия Никитина. - По итогам шести месяцев 2020 года обучение прошли 46 компаний, и пять из них уже заключили семь экспортных контрактов". Один из последних примеров - "Калужский турбинный завод". Он заключил два контракта на сумму более 800 млн рублей.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Субсидии на логистику экспортерам еды могут быть урезаны

Основная идея акселератора - научить компании самостоятельно выявлять "слабые места" и настраивать бизнес-процессы, чтобы в итоге выйти на экспортный контракт. Начинающие компании уже в ходе акселератора могут найти рынок сбыта, а также научиться делать правильные презентации.

Если компания уже экспортирует продукцию, то акселератор помогает масштабировать бизнес - рассчитать экономику контракта, адаптировать продукт под конкретный рынок, выстроить логистику. Экспортеры учатся и грамотно использовать инструментарий, который предлагает им государство - например, субсидии на транспортировку продукции или участие в выставках.

Экономика ВЭД

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками