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07.07.2020 19:32
Рубрика: Экономика

Заразительные технологии

Коронакризис усилил цифровизацию промышленности
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Кризис, вызванный коронавирусом, вызвал изменения в глобальной экономике. С одной стороны, он нарушил глобальные производственные цепочки, но с другой стороны - подтолкнул как бизнес, так и государства к цифровой трансформации. Об этом заявил вчера глава российского Минпромторга Денис Мантуров на главной сессии онлайн-марафона "Иннопрома".

Способность отвечать на быстро меняющуюся конъюнктуру стала в наши дни самым главным конкурентным преимуществом, сказал Денис Мантуров. "Мы не раз говорили, что технологии цифрового проектирования сокращают процесс создания новых продуктов. А теперь цифровая трансформация ускоряет и эволюцию профессий - причем более быстрым темпом, чем можно было ожидать", - отметил глава минпромторга.

Фото: peshkov / istock
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Главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар согласился с министром, рассказав, что кризис заставил компании ускорить запущенные ранее процессы. "Сейчас мы вышли на такой уровень, что может не только удаленно работать, но и управлять производственным процессом и даже запускать новые производства", - заявил Жан-Паскаль Трикуар. При этом вряд ли когда-то цифровизация отменит труд человека - скорее, она призвана облегчить его работу за счет новых технологий.

Другой вопрос, который был затронут на сессии - изменение вектора глобализации. Компании столкнулись с нехваткой комплектующих и пересмотрели свои стратегии развития. Многие готовы к локализации производств в своих странах.

Впрочем, сказал Денис Мантуров, на сегодняшний день разрешены многие трудности, которые "в моменте" испытала вся мировая система разделения труда. Сейчас большинство сложившихся глобальных кооперационных цепочек снова заработали, либо были найдены альтернативные поставщики комплектующих.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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