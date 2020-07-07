Как жители города Тонхэ превратили свой город в корейский Арбат

Корейцам надо отдать должное. Среди прочих различных достоинств есть у них умение создавать практически на пустом месте достопримечательности и превращать их в объекты "туристического паломничества", что естественно приносит прибыль всему региону и местным жителям.

Если вы поедете на живописное побережье Восточного (Японского) моря, то на всем протяжении с юга на север вам будут встречаться зачастую очень похожие симпатичные небольшие порты и бухточки, где расположились аккуратные деревни, поселки и небольшие города. Среди них есть город Тонхэ, что в переводе, кстати, означает "Восточное море".

В этом городе совсем рядом с бухтой Мукхо есть один небольшой квартал Нонгольдам, который весьма знаменит. Во всем Тонхэ и его окрестностях именно Нонгольдам - "достопримечательность № 1". Его знают многие жители и других городов.

Если бы десять лет назад вы бы спросили: "Что следует посмотреть в Тонхэ?", то вам бы сказали бы что угодно, но только не Нонгольдам. Тогда это был один из обычных кварталов города, которых в Тонхэ немного. Разве что на самом верху холма квартала стоял небольшой маяк - в этом было его отличие.

Но в 2010 году местные власти решили, что надо создать в городе уютный, живописный квартал, который бы притягивал туристов. И выбрали для такого проекта именно Нонгольдам. Среди местных жителей, которые долго прожили в Тонхэ, и художников бросили клич, попросив превратить этот квартал в туристическую достопримечательность.

Сторожилы вспомнили связанные с Тонхэ истории, художники их внимательно выслушали и взялись за кисти. Прошло некоторое время и заборы и стены домов Нонгольдам преобразились, "расцвели" своего рода картинами. В общем, на любой более-менее крупной и плоской поверхности нарисовали сцены из истории жизни Тонхэ.

Получилось действительно очень симпатично, красиво, уютно, с юмором. При этом наглядно рассказывают и историю Тонхэ, а также бухты Мукхо, где порт появился в 1941 году.

Например, в одном из переулков со стены на вас будет глядеть огромный пес, который держит в зубах купюру в десять тысяч вон. Раньше, когда корейцы жили бедно, существовало поверье, что на море люди живут побогаче, так как море всегда прокормит и даст возможность заработать. Отсюда и появилось выражение: "В Тонхэ даже собаки бегают с десятитысячевоновой купюрой в пасти" - мол, что в этом месте все богаты, даже псы.

Вот, собрав подобные рассказы, истории, мифы, а также сцены, показывающие быт моряков и будни старого Тонхэ, изобразили их на стенах домов и заборов Нонгольдама. В итоге этот квартал сейчас - главная достопримечательность города.

Увидев красивые рисунки, сюда потянулись туристы, слава о квартале стала разлетаться по стране, предприимчивые местные жители в своих домах открыли кафешки, магазины сувениров. Цены на землю там возросли, подтянулись крупные инвесторы, которые выкупили дома у некоторых жителей, открыли там еще и рестораны. Местные власти в отслужившем свой срок маяке создали обзорную площадку, построили недавно прозрачный мост для лучшего обзора, поставили красивые скамейки, беседки и прочее. От туристов теперь нет отбоя. Сейчас приехать в Тонхэ и не побывать в квартале Нонгольдам - это как в Париже "не отметиться" у Эйфелевой башне.

Отсюда правда открывается красивый вид на бухту Мукхо, на море, на весь Тонхэ. При подъеме или спуске вы на стенах домов благодаря нарисованных на них картинам узнаете об истории города, его мифах, преданиях, нелегкой жизни рыбаков ну или просто полюбуетесь на какие-то сюжеты, окунувшись в атмосферу прошлого.

Надо отметить, что некоторые художники оказались с большим чувством юмора. Это видно по некоторым надписям, где помимо "бодрых" и правильных лозунгов есть и такие высказывания: "Никогда не делай сегодня то, что можно отложить на завтра!", "Между работой и сном лучше выбрать второе" и т.п.

В общем грамотная идея помогла оживить заурядный квартал Нонгольдам, квартал прославил город и теперь это одно из самых популярных мест на восточном побережье Кореи. Можно сказать своего рода местный Арбат.

Как доказали инициаторы всей этой затеи, зачастую не обязательно иметь на своей территории древние храмы или впечатляющие музеи, чтобы привлечь туристов и сделать район знаменитым. Достаточно лишь смекалки, желания и немного выдумки…